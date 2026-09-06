Muito além da geleia: aprenda a fazer este sorvete de jabuticaba fácil e saboroso

Lave bem as jabuticabas e coloque-as em uma panela com a água. Cozinhe em fogo médio, mexendo de vez em quando, até que as cascas se rompam e soltem a cor e o sabor. Deixe amornar e passe por uma peneira, espremendo bem para extrair toda a polpa e o suco, descartando as cascas e os caroços. Leve essa polpa ao liquidificador com o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão , e bata até obter um creme homogêneo.