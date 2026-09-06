Sabores e ritmos: histórias de moradores que ajudam a construir a cultura de Vitória

Capital do Espírito Santo, Vitória completa 475 anos nesta terça-feira (8). Com mais de 340 mil habitantes, segundo estimativas para 2026 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade chega a quase cinco séculos de história marcada por diferentes culturas, paisagens e personagens que ajudaram a construir sua identidade.





Seja nos mangues, seja nos ritmos, a capital capixaba é construída pelos moradores que dão voz e rosto a uma cidade centenária. Simone Leal é uma delas, e chegou à Ilha das Caieiras aos 8 anos de idade.





A capixaba conta que, ainda pequena, aprendeu uma atividade que move a culinária da região: desfiar siri e descascar camarão. Foi em meio às brincadeiras no mangue durante a infância que encontrou a profissão que pratica até hoje, são mais de três décadas de atuação como marisqueira.