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Na beira da praia

Murilo Huff faz seu primeiro show em Vitória; ingressos começam a ser vendidos nesta sexta (4)

Cantor será atração do “Murilo Huff Ao Vivo na Praia”, marcado para 14 de novembro, no Tantra Vitória
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 11:02

Murilo Huff se apresenta pela primeira vez em Vitória em sunset sertanejo
Murilo Huff se apresenta pela primeira vez em Vitória em sunset sertanejo Globo/Fábio Rocha

Os fãs de sertanejo já podem se preparar: começam nesta sexta-feira (4) as vendas de ingressos para o primeiro show de Murilo Huff em Vitória. O cantor se apresenta na Capital no dia 14 de novembro, véspera de feriado, durante o sunset sertanejo “Murilo Huff Ao Vivo na Praia”, no Tantra Vitória.

A proposta é reunir música e clima de praia em uma programação que começa durante a tarde e segue noite adentro. Outras atrações que vão participar do evento ainda serão anunciadas.

Um dos nomes em destaque no sertanejo atual, Murilo Huff chega ao Espírito Santo com sucessos como “Anestesiado”, “Dois Enganados”, “Uma Ex”, “Me Caiu Tão Bem”, “Deixa Eu” e “Saudade Estranha”. Além da carreira como cantor, o goiano também se consolidou como compositor, com músicas gravadas por artistas como Marília Mendonça, Michel Teló, Bruno & Marrone, Henrique & Juliano e Anitta.

O cantor acumula bilhões de reproduções nas plataformas digitais e tem projetos como Fortaleza, Acústico e Ao Vivão. Em 2025, outro momento importante da carreira foi a apresentação no palco principal da Festa do Peão de Barretos, onde gravou mais uma edição do Ao Vivão.

Ingressos

A venda acontece em duas etapas. Às 11h desta sexta-feira (4), começa a pré-venda exclusiva para integrantes do Canal VIP, com desconto. Já às 13h, os ingressos serão liberados para o público geral pela plataforma OnTicket.

Os ingressos estão divididos em setores Pé na Areia, com valores a partir de R$ 80, e Premium, a partir de R$ 150. Também haverá lounges, com informações e reservas pelo WhatsApp (27) 99906-9825.

A compra presencial, sem taxa, poderá ser feita no Tantra Vitória.

Serviço

Murilo Huff Ao Vivo na Praia – Sunset Sertanejo
Quando: 14 de novembro, sábado
Onde: Tantra Vitória
Pré-venda Canal VIP: 11h de 4 de setembro
Venda geral: 13h de 4 de setembro
Vendas online: OnTicket
Ponto de venda sem taxa: Tantra Vitória
Pé na Areia: a partir de R$ 80
Premium: a partir de R$ 150
Lounges: informações e reservas pelo (27) 99906-9825

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