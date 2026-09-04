Murilo Huff faz seu primeiro show em Vitória; ingressos começam a ser vendidos nesta sexta (4)

Os fãs de sertanejo já podem se preparar: começam nesta sexta-feira (4) as vendas de ingressos para o primeiro show de Murilo Huff em Vitória. O cantor se apresenta na Capital no dia 14 de novembro, véspera de feriado, durante o sunset sertanejo “Murilo Huff Ao Vivo na Praia”, no Tantra Vitória.



A proposta é reunir música e clima de praia em uma programação que começa durante a tarde e segue noite adentro. Outras atrações que vão participar do evento ainda serão anunciadas.



Um dos nomes em destaque no sertanejo atual, Murilo Huff chega ao Espírito Santo com sucessos como “Anestesiado”, “Dois Enganados”, “Uma Ex”, “Me Caiu Tão Bem”, “Deixa Eu” e “Saudade Estranha”. Além da carreira como cantor, o goiano também se consolidou como compositor, com músicas gravadas por artistas como Marília Mendonça, Michel Teló, Bruno & Marrone, Henrique & Juliano e Anitta.



O cantor acumula bilhões de reproduções nas plataformas digitais e tem projetos como Fortaleza, Acústico e Ao Vivão. Em 2025, outro momento importante da carreira foi a apresentação no palco principal da Festa do Peão de Barretos, onde gravou mais uma edição do Ao Vivão.