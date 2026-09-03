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Murilo Huff ensina finanças ao filho com diárias de R$ 50

Cantor criou sistema de recompensas para ensinar Leo, de seis anos, a lidar com dinheiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 13:53

O cantor Murilo Huff
O cantor Murilo Huff Reprodução/Instagram
Murilo Huff, 30, encontrou uma maneira de ensinar o filho, Léo, 6, sobre responsabilidade financeira. O cantor criou um sistema para que o menino, fruto do relacionamento com Marília Mendonça (1995-2021), entenda o valor do dinheiro.
Em entrevista ao Tem Base Podcast, o cantor contou que paga "diárias" de R$ 50 ao filho quando ele realiza determinadas tarefas na fazenda da família. Tarefas como limpar e arrumar o próprio quarto e fazer a cama também podem gerar recompensa.
"Para incentivar, pra ele entender que, pra ganhar, tem que trabalhar. Se não trabalhar, não tem como ganhar", explicou.
O artista comentou que seu objetivo é fazer com que o filho tenha um bom direcionamento para gerir seus ativos e tomar decisões corretas. O cantor considera importante preparar Léo para administrar o patrimônio que receberá no futuro. O menino é herdeiro da fortuna deixada pela mãe, avaliada em cerca de R$ 500 milhões.
"Ele tem que aprender ainda mais, né? Porque não é infinito [o dinheiro]. Então acho que ele precisa ter um bom direcionamento para poder gerir tudo isso e tomar as decisões corretas na vida dele", disse.
O cantor compartilhou que, certa vez, quando assistia a um leilão pela televisão, Léo se interessou por uma vaca. Huff, então, usou o momento para colocar o aprendizado em prática. Ele estabeleceu que o valor do animal era R$ 300 e fez o filho calcular quanto ele precisaria trabalhar para conseguir comprá-lo.
"Se é R$ 300 e você ganha R$ 50 por dia, quantos dias você tem que trabalhar no mês?", perguntou. "Essa vaca, vamos comprar ela, mas você vai pagar com o seu dinheiro", contou Murilo.

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