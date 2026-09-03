Passagem do Transcol pode ser paga por QR Code no celular; veja como

Passageiros da Região Metropolitana de Vitória agora podem usar o celular para pagar a passagem diretamente no validador do ônibus. O recurso permite gerar um QR Code pelo GVBus Pay, novo aplicativo oficial do Sistema Transcol, e fazer o pagamento via Pix.





A novidade foi divulgada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) nesta quinta-feira (3). O QR Code fica disponível por até 25 minutos. Depois desse prazo, é necessário gerar um novo código.





Além do pagamento por QR Code, o GVBus Pay permite recarregar o CartãoGV físico e consultar o saldo.