Passagem do Transcol pode ser paga por QR Code no celular; veja como

Passageiros da Região Metropolitana de Vitória agora podem usar o celular para pagar a passagem diretamente no validador do ônibus. O recurso permite gerar um QR Code pelo GVBus Pay, novo aplicativo oficial do Sistema Transcol, e fazer o pagamento via Pix.
A novidade foi divulgada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) nesta quinta-feira (3). O QR Code fica disponível por até 25 minutos. Depois desse prazo, é necessário gerar um novo código.
Além do pagamento por QR Code, o GVBus Pay permite recarregar o CartãoGV físico e consultar o saldo.
Como baixar o aplicativo
|Baixar no Android
|Baixar no iOS
- Abrir o app GVBus Play
- Clicar na opção 'QR Code'
- Ler e aceitar o termo para utilização do cartão virtual, aceitar e continuar
- Seguir o caminho informado na tela
- Após clicar em 'entendi, começar a usar', o CartãoGV abrirá
- Clicar em recarga e escolher o valor desejado
- Selecionar a linha que deseja embarcar
- Indicar quantos códigos deseja gerar
- Clicar em gerar códigos