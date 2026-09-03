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Passagem do Transcol pode ser paga por QR Code no celular; veja como

GVBus lançou aplicativo oficial e agora permite gerar QR Code pelo celular e pagar a passagem do Transcol via Pix

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 14:38

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

03 set 2026 às 14:38
Fernando Madeira

Passageiros da Região Metropolitana de Vitória agora podem usar o celular para pagar a passagem diretamente no validador do ônibus. O recurso permite gerar um QR Code pelo GVBus Pay, novo aplicativo oficial do Sistema Transcol, e fazer o pagamento via Pix. 


A novidade foi divulgada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) nesta quinta-feira (3). O QR Code fica disponível por até 25 minutos. Depois desse prazo, é necessário gerar um novo código. 


Além do pagamento por QR Code, o GVBus Pay permite recarregar o CartãoGV físico e consultar o saldo.

Como baixar o aplicativo

Logo do Android Baixar no Android Logo do iOS Baixar no iOS
Os passos no app
  • Abrir o app GVBus Play
  • Clicar na opção 'QR Code'
  • Ler e aceitar o termo para utilização do cartão virtual, aceitar e continuar
  • Seguir o caminho informado na tela
  • Após clicar em 'entendi, começar a usar', o CartãoGV abrirá
  • Clicar em recarga e escolher o valor desejado
  • Selecionar a linha que deseja embarcar
  • Indicar quantos códigos deseja gerar
  • Clicar em gerar códigos

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