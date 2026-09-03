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Qualificação

Sesi e Senai terão novas unidades de ensino básico e profissional em Guarapari

Findes e a prefeitura do município assinaram um convênio para a cessão de um terreno de 20 mil metros

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 15:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 set 2026 às 15:40
Findes e Prefeitura de Guarapari assinam acordo para implantação de novas escolas
Findes e Prefeitura de Guarapari assinam acordo para implantação de novas escolas Divulgação

O Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) terão novas unidades em Guarapari. Com a implantação dos complexos educacionais, a expectativa é atender cerca de 3 mil alunos na região.


A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e a Prefeitura de Guarapari assinaram, na última quarta-feira (2), um convênio para a cessão de um terreno de 20 mil metros quadrados localizado na Rodovia do Sol, próximo às Três Praias. Segundo a entidade, o projeto visa impulsionar o desenvolvimento econômico e qualificar a mão de obra do Litoral Sul capixaba.


A estimativa é que o Sesi Escola de Referência atenda cerca de 1.200 estudantes, enquanto a nova unidade do Senai projeta a oferta de aproximadamente 2 mil matrículas por ano em cursos de educação profissional.

O presidente da Findes, Paulo Baraona, destaca que a parceria com o município representa um investimento estratégico focado nas perspectivas de desenvolvimento econômico regional.


“Estamos falando de investimento em educação, qualificação profissional e, principalmente, no futuro de Guarapari e da região Sul do Espírito Santo. Quando levamos uma unidade do Sesi Escola de Referência e do Senai para uma região que tem perspectivas de receber novos investimentos, estamos nos antecipando às demandas por profissionais e ajudando a criar as condições para que esse desenvolvimento aconteça de forma sustentável, gerando oportunidades para quem vive aqui”, afirma Baraona.

Com a assinatura do termo, Findes, Sesi e Senai darão início aos trâmites legais e ao desenvolvimento dos projetos arquitetônicos e pedagógicos. A previsão é que, ao longo de 2027, sejam apresentados os detalhes sobre o cronograma das obras e a estimativa de início das operações.


O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, ressalta que a chegada das escolas representa uma oportunidade para que os jovens construam sua trajetória profissional sem precisar deixar o município.


“Queremos mudar a realidade de quem precisava sair da cidade para buscar qualificação e oportunidades. Com o Sesi e o Senai, nossos jovens poderão estudar, se capacitar e encontrar vagas de trabalho aqui, contribuindo para o desenvolvimento de toda a região. É um investimento em educação, profissionalização e no futuro da nossa população”, salienta o prefeito.

A nova unidade do Sesi Escola de Referência seguirá o padrão da rede, aliando infraestrutura moderna a metodologias ativas de ensino, visando ao desenvolvimento de competências e à preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.


No Senai, haverá a ampliação do portfólio de cursos técnicos, aprendizagem industrial e formações de curta duração. Entre as áreas contempladas estão mecânica, elétrica, automação, logística e construção civil, atendendo às demandas diretas do setor produtivo local.


A escolha de Guarapari está atrelada ao crescimento de empreendimentos na região Sul, impulsionado pela retomada das operações da Samarco e por novos projetos logísticos, como o Parklog Sul.


Baraona avalia que o Espírito Santo vive um novo ciclo de atração de negócios, sendo fundamental preparar a mão de obra local. “O papel do Sistema Findes é olhar para onde o Estado está crescendo, entender as vocações de cada território e preparar as pessoas para as oportunidades criadas. Investir em educação e formação profissional é a maneira mais efetiva de descentralizar a renda e gerar qualidade de vida”, conclui.

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