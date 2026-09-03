Sesi e Senai terão novas unidades de ensino básico e profissional em Guarapari

O Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) terão novas unidades em Guarapari. Com a implantação dos complexos educacionais, a expectativa é atender cerca de 3 mil alunos na região.





A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e a Prefeitura de Guarapari assinaram, na última quarta-feira (2), um convênio para a cessão de um terreno de 20 mil metros quadrados localizado na Rodovia do Sol, próximo às Três Praias. Segundo a entidade, o projeto visa impulsionar o desenvolvimento econômico e qualificar a mão de obra do Litoral Sul capixaba.





A estimativa é que o Sesi Escola de Referência atenda cerca de 1.200 estudantes, enquanto a nova unidade do Senai projeta a oferta de aproximadamente 2 mil matrículas por ano em cursos de educação profissional.