Mais de 1.000 vagas em cursos de qualificação de graça em 5 cidades do ES

Estão abertas as inscrições para mais de 1.075 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos em cinco municípios do Espírito Santo. As oportunidades estão disponíveis na modalidade presencial do Qualificar ES e contam com chances em Fundão, Guaçuí, Linhares, Marataízes e São Mateus.



Os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos completos até a data da matrícula; morar no município onde o curso será realizado; e serem alfabetizados (saber ler e escrever).



As inscrições podem ser feitas até 10 de setembro de 2026, no site da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).