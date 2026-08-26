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Mais de 1.000 vagas em cursos de qualificação de graça em 5 cidades do ES

Oportunidades estão disponíveis nos municípios de Fundão, Guaçuí, Linhares, Marataízes e São Mateus; prazo de inscrição vai até 10 de setembro

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 09:08

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 ago 2026 às 09:08
Oportunidades para eletricistas nas agências do Sine
Oportunidades para eletricistas nas agências do Sine Freepik

Estão abertas as inscrições para mais de 1.075 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos em cinco municípios do Espírito Santo. As oportunidades estão disponíveis na modalidade presencial do Qualificar ES e contam com chances em Fundão, Guaçuí, Linhares, Marataízes e São Mateus. 


Os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos completos até a data da matrícula; morar no município onde o curso será realizado; e serem alfabetizados (saber ler e escrever). 


As inscrições podem ser feitas até 10 de setembro de 2026, no site da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). 

Cada participante poderá realizar apenas um cadastro por CPF, associado a um único endereço de e-mail. Com o mesmo cadastro, o candidato poderá realizar até duas inscrições, desde que para cursos distintos e em turnos diferentes.


A lista dos candidatos classificados e suplentes será divulgada no site da Secti no dia 23 de setembro de 2026. As aulas serão realizadas de 29 de setembro a 10 de dezembro de 2026.


O aluno matriculado só terá direito ao certificado de conclusão caso obtenha a frequência mínima de 75% da carga horária.

Para os aprovados nos cursos dos eixos de Estética (Maquiagem, Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele, Barbeiro, Escova e Penteados, e Unha em Gel), Hospitalidade e Lazer (Decoração de Festas e Balonista Designer) e Produção Industrial (subárea Moda), será entregue um Kit Empreendedor no dia da formatura, de acordo com a formação concluída. Também receberão o material os concluintes dos cursos do eixo de Produção Alimentícia (subárea Gastronomia).


Clique aqui para ler o edital. 

Saiba mais sobre os cursos

Fundão

  • Argiloterapia e Revitalização Facial (30)
  • Desenvolvimento de Software Básico: Programação Python (30)
  • Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele (30 vagas)
  • Excel Avançado (30)
  • Montador e Reparador de Computadores (30)

Guaçuí

  • Agente de Combate às Endemias (30)
  • Agente Comunitário de Saúde (30)
  • Inclusão Digital (30)
  • Informática Básica (30)
  • Socorrista Nível Básico (30)
  • Word e Excel (30)

Linhares

  • Agente Comunitário de Saúde (30)
  • Assistente Administrativo (50)
  • Assistente de Contabilidade (30)
  • Auxiliar de Recursos Humanos e Departamento Pessoal (20)
  • Balconista de Farmácia (20)
  • Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (30)
  • Informática Intermediária (30)
  • Socorrista Básico (20)

Marataízes

  • Agente Comunitário de Saúde (30)
  • Agente de Combate às Endemias (30)
  • Assistente de Logística Portuária (30)
  • Assistente de Segurança do Trabalho (30)
  • Comandos Elétricos (30)
  • Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (30)
  • Informática Básica (30)
  • Marketing Digital (30)

São Mateus

  • Assistente Administrativo (50)
  • Assistente de Contabilidade (25)
  • Auxiliar de Recursos Humanos e Departamento Pessoal (25)
  • Comida de Boteco (30)
  • Cuidador Infantil (30)
  • Empreendedorismo Rural (25)
  • Informática Básica (30)
  • Massas Italianas (30)
  • Socorrista Nível Básico (30)

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