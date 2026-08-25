Mais de 1.000 vagas em cursos de qualificação exclusivo para mulheres no ES

Mulheres que querem aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada já podem se inscrever em uma das 1.035 vagas em cursos de qualificação profissional de graça.





As oportunidades estão disponíveis na modalidade presencial em 17 municípios do Espírito Santo. Ao todo, são dois editais.





Para participar, as candidatas precisam ter idade mínima de 16 anos completos até a data da matrícula no curso; morar na cidade onde o curso será realizado; ser alfabetizadas (saber ler e escrever); e ser do gênero feminino.