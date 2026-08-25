Mais de 1.000 vagas em cursos de qualificação exclusivo para mulheres no ES

Mulheres que querem aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada já podem se inscrever em uma das 1.035 vagas em cursos de qualificação profissional de graça.
As oportunidades estão disponíveis na modalidade presencial em 17 municípios do Espírito Santo. Ao todo, são dois editais.
Para participar, as candidatas precisam ter idade mínima de 16 anos completos até a data da matrícula no curso; morar na cidade onde o curso será realizado; ser alfabetizadas (saber ler e escrever); e ser do gênero feminino.
As inscrições podem ser feitas até 10 de setembro de 2026, no site https://inscricao.secti.es.gov.br/
Cada participante poderá realizar apenas um cadastro por CPF, associado a um único endereço de e-mail. Com o mesmo cadastro (CPF e e-mail), a candidata poderá realizar até duas inscrições, desde que sejam para cursos distintos e em turnos diferentes.
A lista das candidatas classificadas e suplentes será divulgada no site https://secti.es.gov.br no dia 23 de setembro de 2026. As aulas serão realizadas de 29 de setembro a 10 de dezembro de 2026.
A cursista matriculada só terá direito ao certificado de conclusão caso obtenha a frequência mínima de 75% da carga horária.
As aprovadas nos cursos dos eixos Estética (Maquiagem, Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele, Escova e Penteados, e Unha em Gel), Hospitalidade e Lazer (Decoração de Festas e Balonista Designer), Produção Industrial (subárea Moda) e Produção Alimentícia (subárea Gastronomia), receberão, no dia da formatura, um Kit Empreendedor de acordo com a formação concluída.
Os cursos são oferecidos pelo Qualificar ES da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Municípios
Alegre
Alfredo Chaves
Cariacica
Castelo
Guarapari
Itapemirim
Jaguaré
João Neiva
Montanha
Mucurici
Presidente Kennedy
Serra
Vargem Alta
Vila Velha
- Vitória
Biscoitos caseiros
Bolos artísticos
Bolos e suas variações
Confeccionador de bolsas
Costura
Cuidador infantil
Depilação
Design de sobrancelhas e cuidados com a pele
Doces para festas
Escova e penteados
Informática básica
Informática intermediária
Maquiagem
Massagem com ênfase em reflexologia
Massagem relaxante
Moda casa
Panificação
Tortas doces e salgadas
Municípios
Fundão
São Mateus
Massagem com ênfase em reflexologia
Tortas doces e salgadas
Unha em gel
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