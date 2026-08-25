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17 municípios

Mais de 1.000 vagas em cursos de qualificação exclusivo para mulheres no ES

Inscrições podem ser feitas até 10 de setembro de 2026; veja como participar

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 14:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 ago 2026 às 14:26
Designer de sobrancelha está entre as opções de cursos Reprodução intenet

Mulheres que querem aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada já podem se inscrever em uma das 1.035 vagas em cursos de qualificação profissional de graça. 


As oportunidades estão disponíveis na modalidade presencial em 17 municípios do Espírito Santo. Ao todo, são dois editais. 


Para participar, as candidatas precisam ter idade mínima de 16 anos completos até a data da matrícula no curso; morar na cidade onde o curso será realizado; ser alfabetizadas (saber ler e escrever); e ser do gênero feminino. 

As inscrições podem ser feitas até 10 de setembro de 2026, no site  https://inscricao.secti.es.gov.br/


Cada participante poderá realizar apenas um cadastro por CPF, associado a um único endereço de e-mail.  Com o mesmo cadastro (CPF e e-mail), a candidata poderá realizar até duas inscrições, desde que sejam para cursos distintos e em turnos diferentes. 


A lista das candidatas classificadas e suplentes será divulgada no site https://secti.es.gov.br no dia 23 de setembro de 2026. As aulas serão realizadas de 29 de setembro a 10 de dezembro de 2026. 

A cursista matriculada só terá direito ao certificado de conclusão caso obtenha a frequência mínima de 75% da carga horária. 


As aprovadas nos cursos dos eixos Estética (Maquiagem, Design de Sobrancelhas e Cuidados com a Pele, Escova e Penteados, e Unha em Gel), Hospitalidade e Lazer (Decoração de Festas e Balonista Designer), Produção Industrial (subárea Moda) e Produção Alimentícia (subárea Gastronomia), receberão, no dia da formatura, um Kit Empreendedor de acordo com a formação concluída.


Os cursos são oferecidos pelo Qualificar ES da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

EDITAL 19/2026

Municípios

  • Alegre

  • Alfredo Chaves

  • Cariacica

  • Castelo

  • Guarapari

  • Itapemirim

  • Jaguaré

  • João Neiva

  • Montanha

  • Mucurici

  • Presidente Kennedy

  • Serra

  • Vargem Alta

  • Vila Velha

  • Vitória


Cursos

  • Biscoitos caseiros

  • Bolos artísticos

  • Bolos e suas variações

  • Confeccionador de bolsas

  • Costura

  • Cuidador infantil

  • Depilação

  • Design de sobrancelhas e cuidados com a pele

  • Doces para festas

  • Escova e penteados

  • Informática básica

  • Informática intermediária

  • Maquiagem

  • Massagem com ênfase em reflexologia

  • Massagem relaxante

  • Moda casa

  • Panificação

  • Tortas doces e salgadas


EDITAL 20/2026

Municípios

  • Fundão

  • São Mateus


Cursos

  • Massagem com ênfase em reflexologia

  • Tortas doces e salgadas

  • Unha em gel


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