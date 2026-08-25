Como está a busca de Cristiano Ronaldo e Messi por marca histórica do milésimo gol

O último final de semana marcou não apenas o início da temporada de grandes ligas europeias, como a Premier League e o Campeonato Italiano, como a volta de Cristiano Ronaldo aos gramados das férias depois da Copa do Mundo. E o português retornou com um gol, chegando cada vez mais perto do seu milésimo.





Ao balançar a rede pelo Al-Nassr na sexta-feira (21), Cristiano chegou a 977 e está a 23 da marca histórica. Porém, não é só ele que se aproxima do feito. Lionel Messi, que também voltou a campo recentemente após estar na Argentina para acompanhar o velório do pai, fez dois gols nas últimas duas partidas pelo Inter Miami e agora soma 923. O argentino está a 77 do gol de número 1.000.





Para um, na Arábia Saudita, a temporada pelo clube acaba de se iniciar. Para o outro, já está na metade, já que a MLS chegará à sua fase de mata-mata no fim do ano. Além da briga pelos títulos locais, fica a dúvida: com os números somados ao longo da carreira e suas atuais médias, Messi e Cristiano precisam de quantos jogos para marcar mil gols?