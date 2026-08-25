Como está a busca de Cristiano Ronaldo e Messi por marca histórica do milésimo gol

O último final de semana marcou não apenas o início da temporada de grandes ligas europeias, como a Premier League e o Campeonato Italiano, como a volta de Cristiano Ronaldo aos gramados das férias depois da Copa do Mundo. E o português retornou com um gol, chegando cada vez mais perto do seu milésimo.
Ao balançar a rede pelo Al-Nassr na sexta-feira (21), Cristiano chegou a 977 e está a 23 da marca histórica. Porém, não é só ele que se aproxima do feito. Lionel Messi, que também voltou a campo recentemente após estar na Argentina para acompanhar o velório do pai, fez dois gols nas últimas duas partidas pelo Inter Miami e agora soma 923. O argentino está a 77 do gol de número 1.000.
Para um, na Arábia Saudita, a temporada pelo clube acaba de se iniciar. Para o outro, já está na metade, já que a MLS chegará à sua fase de mata-mata no fim do ano. Além da briga pelos títulos locais, fica a dúvida: com os números somados ao longo da carreira e suas atuais médias, Messi e Cristiano precisam de quantos jogos para marcar mil gols?
A começar por quem está mais perto, Cristiano Ronaldo precisa balançar as redes "apenas" mais 23 vezes para chegar ao feito que já disse estar na sua mira. Em 2026, ele marcou 20 gols em 30 partidas pelo clube e pela seleção, mantendo uma média de 0,66 gols por jogo. Portanto, seriam necessárias mais 35 partidas para que ele chegasse à marca.
Somados os compromissos restantes por Al-Nassr e Portugal, Cristiano deve ter em torno de 30 partidas ainda em 2026. Se mantiver a atual média de gols, é difícil que o português chegue ao milésimo ainda este ano, mas ele estará próximo de fazê-lo no início de 2027.
Para Lionel Messi, a tarefa será mais demorada. O argentino até possui uma média (0,82 gols por jogo, em 2026) superior à do português, mas está mais longe do milésimo.
Com sua média de gols, Messi precisaria de 94 partidas para fazer mais 77 gols e atingir o milésimo. Como tem atuado em cerca de 50 jogos por ano, se mantiver seus números, é possível que em pouco mais de um ano e meio o camisa 10 chegue à marca.
- Cristiano Ronaldo
Total: 977 gols, 261 assistências e 1331 jogos
Em 2026: 20 gols e 1 assistência em 30 jogos
- Lionel Messi
Total: 923 gols, 420 assistências e 1170 jogos
Em 2026: 27 gols e 13 assistências em 33 jogos