BMW Motorrad celebra sua trajetória de 10 anos da fábrica no Brasil

* Por Edmundo Dantas





A BMW Motorrad celebrou sua trajetória no Brasil durante o “Festival Interlagos Motos 2026” com uma série de novidades que unem história, inovação e alta performance. A participação da fabricante alemã no evento marcou os dez anos da unidade produtiva de Manaus (AM) e assinalou a recente conquista de 150 mil motocicletas feitas no Brasil.





Única fábrica própria da BMW Motorrad no mundo fora da Alemanha dedicada exclusivamente à produção de motocicletas, a unidade de Manaus completa uma década de operação em 2026.





Ao longo desse período, a fábrica recebeu investimentos contínuos, incorporou novas tecnologias e ampliou sua relevância dentro da estratégia global da marca. Atualmente, o Brasil é o quinto maior mercado da marca no mundo, atrás apenas de Alemanha, França, Itália e Estados Unidos.