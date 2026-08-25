BMW Motorrad celebra sua trajetória de 10 anos da fábrica no Brasil

* Por Edmundo Dantas
A BMW Motorrad celebrou sua trajetória no Brasil durante o “Festival Interlagos Motos 2026” com uma série de novidades que unem história, inovação e alta performance. A participação da fabricante alemã no evento marcou os dez anos da unidade produtiva de Manaus (AM) e assinalou a recente conquista de 150 mil motocicletas feitas no Brasil.
Única fábrica própria da BMW Motorrad no mundo fora da Alemanha dedicada exclusivamente à produção de motocicletas, a unidade de Manaus completa uma década de operação em 2026.
Ao longo desse período, a fábrica recebeu investimentos contínuos, incorporou novas tecnologias e ampliou sua relevância dentro da estratégia global da marca. Atualmente, o Brasil é o quinto maior mercado da marca no mundo, atrás apenas de Alemanha, França, Itália e Estados Unidos.
Avanço na conectividade
A Bajaj do Brasil apresentou um pacote de atualizações para a Dominar 400, modelo mais vendido da marca no país. A motocicleta passa a contar com novo painel digital colorido, quatro modos de pilotagem, controle de tração, acelerador eletrônico “ride by wire” e conectividade Bluetooth.
A linha 2027 da Dominar 400 estará disponível nas concessionárias a partir de setembro, com preço público sugerido de R$ 27.490, equipada com motor monocilíndrico DOHC de 373,27 cc refrigerado a líquido, com 40 cavalos de potência e 3,56 kgfm de torque, associado ao câmbio de 6 marchas.
A principal novidade da Dominar 400 é o painel digital de LCD colorido, que passa a concentrar todas as informações em uma única tela. Com isso, o modelo abandona o conjunto anterior, formado pelo painel principal e por um segundo mostrador posicionado sobre o tanque.
Símbolo de uma revolução
A Vespa marcou presença no “Festival Interlagos” de 2026, um dos maiores eventos de motociclismo da América Latina. O ícone italiano reforçou sua estratégia de aproximação com o público brasileiro.
Símbolo de estilo que marcou uma revolução na mobilidade urbana há 80 anos, a Vespa fabricada pela Piaggio estreou no evento paulistano no ano passado, logo após a 2W Motors (grupo responsável pela operação exclusiva da Piaggio no Brasil) inaugurar a primeira concessionária da marca, na capital paulista.
Apesar do design inconfundível e estiloso, a Vespa tem variações de configurações e de motorização, além de edições especiais. Entre os modelos expostos no Festival, estavam a Vespa VXL 150, a Vespa SXL 150, a Vespa GTS 300, a GTS300 Super e as scooters Piaggio Liberty 150 e Beverly 400S. Opção de entrada da Vespa, a SXL 150 pode ser adquirida a partir de R$ 24.990, enquanto a scooter Piaggio Liberty 150 tem preço de R$ 19.990.
Chafurdando na poeira e na lama
A KTM participa de mais uma edição do Rali dos Sertões, que será disputado de 22 a 30 de agosto, com dois nomes que traduzem diferentes vertentes do espírito competitivo e fora-de-estrada da marca austríaca, o experiente Dimas Mattos, de volta ao grid das motos após alguns anos dedicado à gestão de equipes, e o argentino Cristian “Crispy” Arriegada, que disputa novamente a prova na categoria Big Trail.
Enquanto Mattos encara o desafio em cima de uma KTM 450, Crispy utilizará uma KTM 890 Adventure Rally. A trigésima quarta edição do Rali dos Sertões tem largada e chegada em Goiânia (GO) e percorrerá 3.984 quilômetros, dos quais 2.628 quilômetros de trechos cronometrados, passando por Goiás, Bahia, Tocantins e Maranhão. A prova é considerada uma das mais exigentes do calendário brasileiro.
“Para a KTM, apoiar Mattos e Crispy no Rali dos Sertões é uma forma de reforçar nossa conexão com o motociclismo de aventura e valorizar projetos que representam diferentes maneiras de viver o universo sobre duas rodas. O Sertões tem um significado especial para a nova fase da KTM no Brasil”, afirma Waldyr Ferreira, diretor-geral da Bajaj do Brasil, que acaba de assumir as operações da KTM no país.