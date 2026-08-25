Sem farinha de trigo: 3 receitas leves e ricas em proteínas para o lanche da tarde

Para quem busca um lanche da tarde saboroso, nutritivo e rico em proteínas, algumas receitas podem ser grandes aliadas. Além de práticas e fáceis de incluir na rotina, elas ajudam a prolongar a sensação de saciedade e contribuem para uma alimentação mais equilibrada. Outra vantagem é que não levam farinha de trigo, tornando-se boas alternativas para variar o cardápio e para quem está em processo de emagrecimento.
A seguir, confira 3 receitas leves e ricas em proteínas para o lanche da tarde!
1. Crepioca recheada com frango
Ingredientes
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de goma de tapioca
- 200 g de peito de frango cozido e desfiado
- 4 colheres de sopa de cenoura ralada
- 6 tomates-cereja cortados ao meio
- 4 colheres de sopa de creme de ricota
- Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de rúcula a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ovos, a goma de tapioca, a pimenta-do-reino e o sal e misture bem com um garfo até obter uma massa homogênea. Divida a mistura em duas partes. Aqueça uma frigideira em fogo baixo e unte com um fio de azeite. Despeje metade da massa e espalhe para cobrir todo o fundo. Deixe cozinhar até as bordas se soltarem e a superfície firmar. Vire e doure o outro lado rapidamente. Repita o processo com o restante da massa.
Sobre metade de cada crepioca, espalhe uma colher de sopa do creme de ricota. Distribua o frango desfiado, a cenoura ralada, os tomates-cereja e as folhas de rúcula. Dobre as crepiocas ao meio e sirva em seguida.
2. Muffin de banana, aveia e iogurte
Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 2 ovos
- 170 g de iogurte natural
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de leite em pó
- 1/3 de xícara de chá de castanha-do-pará picada
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, amasse as bananas com um garfo. Acrescente os ovos e o iogurte e misture bem. Adicione a farinha de aveia, o leite em pó e a canela e mexa até obter uma massa homogênea. Junte as castanhas-do-pará e misture delicadamente. Por último, acrescente o fermento em pó e misture apenas até incorporar.
Distribua a massa em forminhas de muffin untadas com azeite e enfarinhadas com farinha de aveia, preenchendo cerca de 2/3 da capacidade. Coloque as forminhas em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até que os muffins estejam firmes e levemente dourados. Retire do forno, espere amornar e sirva.
3. Quiche de espinafre com cogumelo
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha degrão-de-bico
- 1 colher de sopa de farinha de linhaça dourada
- 1/2 xícara de chá de azeite
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de chá de sal
Recheio
- 150 g de espinafre
- 200 g de cogumelo shitake fatiado
- 4 ovos
- 150 g de queijo cottage
- 80 g de queijo branco cortado em cubos
- 1 dente de alho picado
- 1/2 cebola picada
- 1 colher de chá de azeite
- Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de linhaça com 3 colheres de sopa de água e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos, até formar um gel. Em outro recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico, o sal e o azeite e misture bem. Acrescente o gel de linhaça e o restante da água aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea que não grude nas mãos. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos para descansar.
Recheio
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o cogumelo e cozinhe até que perca boa parte da água. Junte o espinafre e refogue rapidamente, até murchar. Desligue o fogo, deixe amornar e, se necessário, escorra o excesso de líquido. Em um recipiente, bata os ovos com o cottage. Tempere com pimenta-do-reino e noz-moscada e ajuste o sal. Acrescente o refogado de espinafre e cogumelo e misture bem.
Montagem
Retire a massa da geladeira e abra com o auxílio de um rolo. Com a massa, forre uma forma de torta com fundo removível, cobrindo o fundo e as laterais. Distribua o refogado de espinafre e cogumelo e espalhe os cubos de queijo branco por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até o recheio ficar firme e a superfície dourar. Retire do forno e sirva em seguida.