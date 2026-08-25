Sem farinha de trigo: 3 receitas leves e ricas em proteínas para o lanche da tarde

Em um recipiente, coloque os ovos, a goma de tapioca, a pimenta-do-reino e o sal e misture bem com um garfo até obter uma massa homogênea. Divida a mistura em duas partes. Aqueça uma frigideira em fogo baixo e unte com um fio de azeite. Despeje metade da massa e espalhe para cobrir todo o fundo. Deixe cozinhar até as bordas se soltarem e a superfície firmar. Vire e doure o outro lado rapidamente. Repita o processo com o restante da massa.