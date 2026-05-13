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Gastronomia

Lanche da tarde saudável: 4 receitas sem glúten para o dia a dia 

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para esse momento de pausa
Portal Edicase

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Publicado em 13 de Maio de 2026 às 16:54

Muffin de cenoura com nozes sem glúten (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)
Muffin de cenoura com nozes sem glúten Crédito: Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock
Para quem não pode consumir glúten, apostar em preparos leves e nutritivos pode transformar o lanche da tarde em um momento mais equilibrado e saboroso. Com ingredientes simples e combinações práticas, é possível variar o cardápio e ampliar as opções do dia a dia. Além disso, certas escolhas também podem contribuir para uma rotina alimentar mais leve e diversificada.
A seguir, veja 4 receitas sem glúten para um lanche da tarde saudável!

1. Muffin de cenoura com nozes sem glúten

Ingredientes

  • 2 cenouras raladas
  • 2 ovos
  • 1/3 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas
  • 1 pitada de sal
  • Nozes para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ovos, o óleo de coco e o açúcar mascavo até obter uma mistura homogênea. Acrescente a cenoura ralada e mexa bem. Adicione a farinha de aveia, a farinha de arroz, a canela em pó e o sal. Misture até formar uma massa uniforme. Incorpore as nozes e mexa delicadamente. Acrescente o fermento químico em pó e misture suavemente. Distribua a massa em forminhas para muffin de silicone ou de papel, preenchendo até cerca de 3/4 da capacidade. Decore cada muffin com uma noz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até que os muffins estejam dourados e firmes. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

2. Crepe de frango sem glúten

Ingredientes

Massa
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite de aveia
  • 3/4 de xícara de chá de farinha de arroz
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 pitada de sal
Recheio
  • 1 peito de frango cozido e desfiado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 tomate picado
  • 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 colher de chá de páprica doce
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite de aveia, a farinha de arroz, o azeite e o sal até obter uma massa lisa. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e espalhe uma porção da massa, formando um disco fino. Cozinhe até as bordas soltarem da frigideira, vire o crepe e doure o outro lado. Repita o processo até terminar toda a massa. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Adicione o frango, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por alguns minutos. Finalize com o cheiro-verde e misture bem. Recheie os crepes com o frango, dobre ao meio e sirva em seguida.
Torta de espinafre sem glúten (Imagem: olepeshkina | Shutterstock)
Torta de espinafre sem glúten Crédito: Imagem: olepeshkina | Shutterstock

3. Torta de espinafre sem glúten

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de azeite
  • 1 xícara de chá de leite de arroz
  • 1 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 2 xícaras de chá de espinafre picado
  • 1/2 xícara de chá de cebolinha picada
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • Ramos de endro para decorar
  • Azeite para refogar e untar
  • Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o espinafre e cozinhe em fogo médio até murchar. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela, bata os ovos com 1/2 xícara de chá de azeite e o leite de arroz até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha de arroz, o amido de milho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar uma massa lisa. Acrescente o espinafre refogado e a cebolinha. Misture bem. Adicione o fermento químico em pó e mexa delicadamente.
Despeje a massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz e espalhe de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Corte em pedaços e decore com os ramos de endro. Sirva em seguida.

4. Bolo de limão sem glúten

Ingredientes

Bolo
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1 xícara de chá de açúcar demerara
  • 1/2 xícara de chá de suco de limão
  • Raspas de 2 limões
  • 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1/2 xícara de chá de farinha de coco
  • 1/4 de xícara de chá de polvilho doce
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de amêndoas para enfarinhar
Cobertura
  • 1/2 xícara de chá de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Bolo
Em uma tigela, bata os ovos com o óleo de coco e o açúcar demerara até obter uma mistura homogênea. Acrescente o suco de limão e as raspas de limão. Misture bem. Adicione a farinha de amêndoas, a farinha de coco e o polvilho doce. Misture até formar uma massa lisa. Acrescente o fermento químico em pó e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até o bolo ficar dourado e firme.
Cobertura
Em uma tigela, misture o leite de coco, o suco de limão e o mel até formar uma cobertura cremosa. Retire o bolo do forno, espere amornar e espalhe a cobertura sobre o bolo. Sirva em seguida.

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