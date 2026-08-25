Megaigreja no ES: compare o espaço com outros grandes templos do Brasil

Inaugurado neste mês de agosto em Vitória, o campus da Assembleia de Deus Fonte de Vida chamou a atenção por sua megaestrutura. Com uma área de quase 30 mil metros quadrados, capacidade para receber até 12 mil pessoas simultaneamente, tecnologia usada em estádios e experiências sensoriais, o complexo religioso está entre os maiores do Brasil.
A abertura do complexo religioso chamou a atenção pela grandiosidade da estrutura, que também reúne restaurante, cafeteria e até um lago artificial para batismo. Mas qual é a dimensão da construção quando comparada a outros grandes templos religiosos do país?
O g1 levantou dados sobre igrejas e santuários brasileiros, incluindo o Templo de Salomão e o Santuário Nacional de Aparecida, ambos em São Paulo, para colocar em perspectiva o tamanho da nova igreja capixaba.
Com capacidade para receber até 12 mil pessoas simultaneamente, a Assembleia de Deus Fonte de Vida, em Vitória, tem lotação próxima a do Templo de Salomão, em São Paulo.
A sede da Igreja Universal do Reino de Deus comporta cerca de 13 mil pessoas, sendo dez mil lugares dentro do santuário e outros três mil na esplanada.
A diferença aparece quando se considera apenas os locais destinados aos cultos. Na Fonte de Vida, são três templos distintos: o principal tem seis mil lugares, enquanto os outros dois têm capacidade para dois mil cada.
As cerca de duas mil pessoas restantes, que completam a capacidade de 12 mil, ficam nas áreas de convivência e no foyer, segundo a administração da igreja capixaba.
Já em relação ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, o cenário muda: a Basílica pode receber cerca de 30 mil pessoas em celebrações no Altar Central, mais que o dobro da capacidade simultânea da igreja capixaba.
Em tamanho, a diferença também é grande. A Basílica do santuário tem 71.936 metros quadrados de área construída, enquanto o campus da Fonte de Vida ocupa quase 30 mil metros quadrados.
Além de Salomão e Aparecida, outro gigante do país é o Grande Templo da Assembleia de Deus em Cuiabá (MT).
Com capacidade para 22 mil pessoas sentadas em seu templo circular, o complexo mato-grossense possui uma imponente área construída de 100.500 metros quadrados, figurando no topo das maiores estruturas de fé da América Latina.
|Complexo religioso
|Local
|Capacidade
|Área
|AD Fonte de Vida
|Vitória (ES)
|12 mil
|30 mil m²
|Basílica de Aparecida
|Aparecida (SP)
|30 mil
|71.936 m²
|Grande Templo da Assembleia de Deus
|Cuiabá (MT)
|22 mil
|100.500 m²
|Templo de Salomão
|São Paulo (SP)
|13 mil
|100 mil m²
*Os números de capacidade seguem os critérios divulgados por cada instituição e, portanto, não representam necessariamente o mesmo tipo de ocupação.
O novo campus da Assembleia de Deus Fonte de Vida, localizado ao lado do Aeroporto de Vitória, possui três templos, restaurante, cafeteria, livraria, oito salas de reunião e um lago artificial externo para a realização de batismos.
O espaço também reúne tecnologias e "experiências sensoriais" de alto padrão, incluindo equipamentos usados em transmissões de jogos de futebol e na sonorização do festival Rock In Rio, além de fragrância e café exclusivos.
"Somos hoje a maior igreja do estado e uma das maiores igrejas da América Latina. Além dos templos, há ainda espaço para em torno de 2 mil pessoas caminhando no foyer. Nós estamos projetando receber aqui 12 mil pessoas", afirmou o pastor presidente Delano Maia Dos Santos.
Em meio à programação de inauguração do novo espaço, a igreja já se prepara para os próximos passos: a construção de uma escola e a transmissão de diferentes programas on-line, em uma espécie de grade de TV.
“A gente vai transformar o nosso canal do YouTube em uma grade de TV realmente. Os nossos cultos não vão ser mais transmitidos, nós vamos ter cultos online. [Será] simultâneo com o templo, mas a gente vai falar especificamente com quem vai estar assistindo a gente. Vai ter um pastor, que vai cuidar de algumas partes da liturgia. A palavra central continua no templo, o louvor continua no templo, mas a gente vai ter dois apresentadores que vão fazer o prelúdio do culto online, o poslúdio. Vamos ter repórteres, então a gente vai se comportar como uma TV digital, realmente”, adiantou o gestor de comunicação Pejota.
A grade de transmissão digital deve começar de forma gradual, ocupando blocos de 30 minutos antes e depois dos cultos presenciais, com planos futuros de incluir programas de culinária, missões, esportes e conteúdo infantil — um dos públicos-alvo da igreja.
Também vamos ter programas kids, porque investimos muito nas crianças. Tanto que a gente tem aqui dois pavimentos para as crianças, sala sensorial para criança atípica, sala de amamentação e berçário. E daqui uns dois anos estaremos com a nossa escola confessional construída
Pejota Gestor de comunicação