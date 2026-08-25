Megaigreja no ES: compare o espaço com outros grandes templos do Brasil

Inaugurado neste mês de agosto em Vitória, o campus da Assembleia de Deus Fonte de Vida chamou a atenção por sua megaestrutura. Com uma área de quase 30 mil metros quadrados, capacidade para receber até 12 mil pessoas simultaneamente, tecnologia usada em estádios e experiências sensoriais, o complexo religioso está entre os maiores do Brasil.





A abertura do complexo religioso chamou a atenção pela grandiosidade da estrutura, que também reúne restaurante, cafeteria e até um lago artificial para batismo. Mas qual é a dimensão da construção quando comparada a outros grandes templos religiosos do país?





O g1 levantou dados sobre igrejas e santuários brasileiros, incluindo o Templo de Salomão e o Santuário Nacional de Aparecida, ambos em São Paulo, para colocar em perspectiva o tamanho da nova igreja capixaba.