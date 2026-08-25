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Até fragrância exclusiva

Megaigreja no ES: compare o espaço com outros grandes templos do Brasil

Novo campus da Assembleia de Deus Fonte de Vida, em Vitória, foi construído em uma área de 30 mil metros e inclui três templos, restaurante, cafeteria, livraria, salas de reunião e lago artificial para batismos

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 16:41

Andressa Antunes

Andressa Antunes

Publicado em 

25 ago 2026 às 16:41

Inaugurado neste mês de agosto em Vitória, o campus da Assembleia de Deus Fonte de Vida chamou a atenção por sua megaestrutura. Com uma área de quase 30 mil metros quadrados, capacidade para receber até 12 mil pessoas simultaneamente, tecnologia usada em estádios e experiências sensoriais, o complexo religioso está entre os maiores do Brasil.


A abertura do complexo religioso chamou a atenção pela grandiosidade da estrutura, que também reúne restaurante, cafeteria e até um lago artificial para batismo. Mas qual é a dimensão da construção quando comparada a outros grandes templos religiosos do país?


O g1 levantou dados sobre igrejas e santuários brasileiros, incluindo o Templo de Salomão e o Santuário Nacional de Aparecida, ambos em São Paulo, para colocar em perspectiva o tamanho da nova igreja capixaba.

Assembleia de Deus Fonte de Vida
Assembleia de Deus Fonte de Vida Divulgação
Comparação da megaigreja e outros templos 

Com capacidade para receber até 12 mil pessoas simultaneamente, a Assembleia de Deus Fonte de Vida, em Vitória, tem lotação próxima a do Templo de Salomão, em São Paulo.


A sede da Igreja Universal do Reino de Deus comporta cerca de 13 mil pessoas, sendo dez mil lugares dentro do santuário e outros três mil na esplanada.


A diferença aparece quando se considera apenas os locais destinados aos cultos. Na Fonte de Vida, são três templos distintos: o principal tem seis mil lugares, enquanto os outros dois têm capacidade para dois mil cada.


As cerca de duas mil pessoas restantes, que completam a capacidade de 12 mil, ficam nas áreas de convivência e no foyer, segundo a administração da igreja capixaba.

Templo de Salomão, em São Paulo, foi inaugurado em 2014 e tem capacidade para 13 mil pessoas
Templo de Salomão, em São Paulo, foi inaugurado em 2014 e tem capacidade para 13 mil pessoas Divulgação

Já em relação ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, o cenário muda: a Basílica pode receber cerca de 30 mil pessoas em celebrações no Altar Central, mais que o dobro da capacidade simultânea da igreja capixaba.


Em tamanho, a diferença também é grande. A Basílica do santuário tem 71.936 metros quadrados de área construída, enquanto o campus da Fonte de Vida ocupa quase 30 mil metros quadrados.

Santuário Nacional de Aparecida
Santuário Nacional de Aparecida Gustavo Marcelino

Além de Salomão e Aparecida, outro gigante do país é o Grande Templo da Assembleia de Deus em Cuiabá (MT).


Com capacidade para 22 mil pessoas sentadas em seu templo circular, o complexo mato-grossense possui uma imponente área construída de 100.500 metros quadrados, figurando no topo das maiores estruturas de fé da América Latina.

Megaigrejas no Brasil
Complexo religioso Local Capacidade Área
AD Fonte de Vida Vitória (ES) 12 mil 30 mil m²
Basílica de Aparecida Aparecida (SP) 30 mil 71.936 m²
Grande Templo da Assembleia de Deus Cuiabá (MT) 22 mil 100.500 m²
Templo de Salomão São Paulo (SP) 13 mil 100 mil m²

*Os números de capacidade seguem os critérios divulgados por cada instituição e, portanto, não representam necessariamente o mesmo tipo de ocupação.

Lago artificial de batismo e tecnologia de estádio de futebol

O novo campus da Assembleia de Deus Fonte de Vida, localizado ao lado do Aeroporto de Vitória, possui três templos, restaurante, cafeteria, livraria, oito salas de reunião e um lago artificial externo para a realização de batismos.


O espaço também reúne tecnologias e "experiências sensoriais" de alto padrão, incluindo equipamentos usados em transmissões de jogos de futebol e na sonorização do festival Rock In Rio, além de fragrância e café exclusivos.


"Somos hoje a maior igreja do estado e uma das maiores igrejas da América Latina. Além dos templos, há ainda espaço para em torno de 2 mil pessoas caminhando no foyer. Nós estamos projetando receber aqui 12 mil pessoas", afirmou o pastor presidente Delano Maia Dos Santos.

Transmissão com cara de TV e projetos futuros

Em meio à programação de inauguração do novo espaço, a igreja já se prepara para os próximos passos: a construção de uma escola e a transmissão de diferentes programas on-line, em uma espécie de grade de TV.


“A gente vai transformar o nosso canal do YouTube em uma grade de TV realmente. Os nossos cultos não vão ser mais transmitidos, nós vamos ter cultos online. [Será] simultâneo com o templo, mas a gente vai falar especificamente com quem vai estar assistindo a gente. Vai ter um pastor, que vai cuidar de algumas partes da liturgia. A palavra central continua no templo, o louvor continua no templo, mas a gente vai ter dois apresentadores que vão fazer o prelúdio do culto online, o poslúdio. Vamos ter repórteres, então a gente vai se comportar como uma TV digital, realmente”, adiantou o gestor de comunicação Pejota.


A grade de transmissão digital deve começar de forma gradual, ocupando blocos de 30 minutos antes e depois dos cultos presenciais, com planos futuros de incluir programas de culinária, missões, esportes e conteúdo infantil — um dos públicos-alvo da igreja.

Também vamos ter programas kids, porque investimos muito nas crianças. Tanto que a gente tem aqui dois pavimentos para as crianças, sala sensorial para criança atípica, sala de amamentação e berçário. E daqui uns dois anos estaremos com a nossa escola confessional construída

Pejota Gestor de comunicação

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