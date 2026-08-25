Megaigreja com lago artificial e capacidade para 12 mil fiéis é inaugurada em Vitória

Três templos, capacidade para receber até 12 mil pessoas de forma simultânea, fragrância exclusiva e equipamentos usados em estádios de futebol e até no Rock in Rio: a Assembleia de Deus Fonte de Vida inaugurou, neste domingo (23), um novo megacampus no bairro Aeroporto, em Vitória.
A área, de quase 30 mil metros quadrados, também inclui restaurante, livraria, lago artificial para batismo e é uma das maiores estruturas eclesiásticas da América Latina, segundo a administração.
Pejota, gestor de comunicação da igreja, que fica ao lado do Aeroporto de Vitória, afirmou que a obra foi realizada com recursos próprios após o terreno ser cedido pela Zurich Airport Brasil, administradora do aeroporto.
"O terreno não é nosso, a Zurich continua como administradora. É uma concessão", explicou o gestor, que não deu detalhes sobre os valores envolvidos na construção.
Ele explicou ainda que a obra foi feita de forma transparente. "Os membros da igreja têm noção dos custos da obra, a gente é muito transparente com isso. Mas isso não é algo que a gente queira divulgar para a mídia", completou.
A construção do campus teve início em 2024 e, segundo a igreja, envolveu mais de mil pessoas. São três templos, com capacidade para 10 mil fiéis: um principal, para 6 mil pessoas; um secundário, para 2 mil; e um terceiro dedicado ao público infantil, também para 2 mil lugares.
Somando os outros espaços, a expectativa da administração é receber até 12 mil pessoas simultaneamente.
A estrutura conta ainda com restaurante, cafeteria, livraria, oito salas de reunião e um lago artificial externo com arquibancada.
"Somos hoje a maior igreja do estado e uma das maiores igrejas da América Latina. Além dos templos, há ainda espaço para em torno de 2 mil pessoas caminhando no foyer. Nós estamos projetando receber aqui 12 mil pessoas", afirmou o pastor presidente Delano Maia Dos Santos.
Para além da megaestrutura, o espaço também reúne tecnologias e "experiências sensoriais" de alto padrão. Nos templos, são usados painéis de LED multilíngues, mega telão, iluminação de espetáculo e uma câmera "spidercam" — modelo usado para fazer imagens aéreas de jogos de futebol.
A sonorização do espaço é feita com equipamentos usados na Ópera de Viena e inclui uma mesa de som igual a utilizada no festival Rock in Rio.
"A única igreja no mundo que tem uma Spidercam comprada é a Fonte de Vida. São nove câmeras só no templo. Já a sonorização é a mesma que está sendo usada agora no Teatro de Viena, a L-Acoustics. Não tem nenhuma igreja na América Latina com o som L-Acoustics, é o melhor do mundo. A nossa mesa de som é a DiGiCo, a que roda o Rock in Rio", completou o pastor.
Na cafeteria do campus, fiéis têm acesso a um café exclusivo da Fonte de Vida, à venda apenas no local. Há, ainda, uma fragrância exclusiva que perfuma os templos e é oferecida de forma gratuita a quem visitar a igreja pela primeira vez.
"O lema da Gestão de Experiência é provai e vede que o Senhor é bom, do Salmo 34:8. A pessoa teve uma experiência com Jesus, provou Jesus, que é bom, que ama, perdoa. Então tudo é pensado para que as pessoas conheçam Jesus", disse o pastor Delano.
A Assembleia de Deus Fonte de Vida foi inaugurada em 2006, na garagem de uma residência em Vitória. Onze anos depois, a igreja passou a funcionar em um templo na Mata da Praia, também na capital.
Segundo a administração, hoje são 6 mil membros no campus sede do aeroporto e mais 5 mil em outros municípios capixabas. A Fonte de Vida é também a base do movimento Legendários no Espírito Santo, com mais de 3 mil participantes, e sustenta missionários em diferentes países.
O pastor presidente afirma que, apesar da estrutura, a igreja mantém seu compromisso espiritual.
“Mesmo sem ter nada, a gente era excelente na adoração a Deus. Tínhamos uma boa Palavra, que é o fundamental, porque se você tem uma excelência estrutural e tem uma pobreza espiritual, você perde a identidade do que ser. Deus é excelente em tudo o que Ele faz, e a maior prova disso é que, para nos salvar, Ele não deu um anjo ou pediu que um homem se tornasse o mártir, Ele deu o Seu Filho Unigênito, o Seu melhor, sem pecado. Então a excelência faz parte da ação do Espírito Santo de Deus", disse.
A programação de inauguração teve início neste domingo (23) e segue por todo o mês de setembro.
*Com informações do g1 ES