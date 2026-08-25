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Até fragrância exclusiva

Megaigreja com lago artificial e capacidade para 12 mil fiéis é inaugurada em Vitória

Estrutura com três templos está localizada em uma área de quase 30 mil metros quadrados ao lado do Aeroporto de Vitória e é uma das maiores da América Latina, segundo a administração

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 09:42

Andressa Antunes

Andressa Antunes

Publicado em 

25 ago 2026 às 09:42

Três templos, capacidade para receber até 12 mil pessoas de forma simultânea, fragrância exclusiva e equipamentos usados em estádios de futebol e até no Rock in Rio: a Assembleia de Deus Fonte de Vida inaugurou, neste domingo (23), um novo megacampus no bairro Aeroporto, em Vitória.


A área, de quase 30 mil metros quadrados, também inclui restaurante, livraria, lago artificial para batismo e é uma das maiores estruturas eclesiásticas da América Latina, segundo a administração.


Pejota, gestor de comunicação da igreja, que fica ao lado do Aeroporto de Vitória, afirmou que a obra foi realizada com recursos próprios após o terreno ser cedido pela Zurich Airport Brasil, administradora do aeroporto.


"O terreno não é nosso, a Zurich continua como administradora. É uma concessão", explicou o gestor, que não deu detalhes sobre os valores envolvidos na construção.


Ele explicou ainda que a obra foi feita de forma transparente. "Os membros da igreja têm noção dos custos da obra, a gente é muito transparente com isso. Mas isso não é algo que a gente queira divulgar para a mídia", completou.

Obra durou cerca de dois anos

A construção do campus teve início em 2024 e, segundo a igreja, envolveu mais de mil pessoas. São três templos, com capacidade para 10 mil fiéis: um principal, para 6 mil pessoas; um secundário, para 2 mil; e um terceiro dedicado ao público infantil, também para 2 mil lugares.


Somando os outros espaços, a expectativa da administração é receber até 12 mil pessoas simultaneamente.


Megacampus da Assembleia de Deus Fonte de Vida foi inaugurado em Vitória
Megacampus da Assembleia de Deus Fonte de Vida foi inaugurado em Vitória Divulgação | Reprodução | g1 ES
Tecnologia de ponta e 'experiências sensoriais'

A estrutura conta ainda com restaurante, cafeteria, livraria, oito salas de reunião e um lago artificial externo com arquibancada.


"Somos hoje a maior igreja do estado e uma das maiores igrejas da América Latina. Além dos templos, há ainda espaço para em torno de 2 mil pessoas caminhando no foyer. Nós estamos projetando receber aqui 12 mil pessoas", afirmou o pastor presidente Delano Maia Dos Santos.


Para além da megaestrutura, o espaço também reúne tecnologias e "experiências sensoriais" de alto padrão. Nos templos, são usados painéis de LED multilíngues, mega telão, iluminação de espetáculo e uma câmera "spidercam" — modelo usado para fazer imagens aéreas de jogos de futebol.

A sonorização do espaço é feita com equipamentos usados na Ópera de Viena e inclui uma mesa de som igual a utilizada no festival Rock in Rio.


"A única igreja no mundo que tem uma Spidercam comprada é a Fonte de Vida. São nove câmeras só no templo. Já a sonorização é a mesma que está sendo usada agora no Teatro de Viena, a L-Acoustics. Não tem nenhuma igreja na América Latina com o som L-Acoustics, é o melhor do mundo. A nossa mesa de som é a DiGiCo, a que roda o Rock in Rio", completou o pastor.


Na cafeteria do campus, fiéis têm acesso a um café exclusivo da Fonte de Vida, à venda apenas no local. Há, ainda, uma fragrância exclusiva que perfuma os templos e é oferecida de forma gratuita a quem visitar a igreja pela primeira vez.


"O lema da Gestão de Experiência é provai e vede que o Senhor é bom, do Salmo 34:8. A pessoa teve uma experiência com Jesus, provou Jesus, que é bom, que ama, perdoa. Então tudo é pensado para que as pessoas conheçam Jesus", disse o pastor Delano.

Assembleia de Deus Fonte de Vida tem café e fragrância exclusivos
Assembleia de Deus Fonte de Vida tem café e fragrância exclusivos Divulgação | Reprodução | g1 ES
Igreja reúne 11 mil membros no Espírito Santo

A Assembleia de Deus Fonte de Vida foi inaugurada em 2006, na garagem de uma residência em Vitória. Onze anos depois, a igreja passou a funcionar em um templo na Mata da Praia, também na capital.


Segundo a administração, hoje são 6 mil membros no campus sede do aeroporto e mais 5 mil em outros municípios capixabas. A Fonte de Vida é também a base do movimento Legendários no Espírito Santo, com mais de 3 mil participantes, e sustenta missionários em diferentes países.


O pastor presidente afirma que, apesar da estrutura, a igreja mantém seu compromisso espiritual.


“Mesmo sem ter nada, a gente era excelente na adoração a Deus. Tínhamos uma boa Palavra, que é o fundamental, porque se você tem uma excelência estrutural e tem uma pobreza espiritual, você perde a identidade do que ser. Deus é excelente em tudo o que Ele faz, e a maior prova disso é que, para nos salvar, Ele não deu um anjo ou pediu que um homem se tornasse o mártir, Ele deu o Seu Filho Unigênito, o Seu melhor, sem pecado. Então a excelência faz parte da ação do Espírito Santo de Deus", disse.


A programação de inauguração teve início neste domingo (23) e segue por todo o mês de setembro.


*Com informações do g1 ES

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