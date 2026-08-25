Conselho no ES abre concurso com vagas para advogados

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) está com inscrições abertas para concurso público com 30 vagas para o cargo de advogado, sendo uma para preenchimento imediato e 29 para formação de cadastro de reserva.
O salário é de R$ 3.000,00, além de vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico e auxílio-transporte. As contratações serão feitas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com lotação em Vitória e jornada de 20 horas semanais.
Para participar, o candidato precisa ter graduação em Direito e registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
As inscrições podem ser feitas até 5 de outubro, pelo site do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest), empresa responsável pelo certame.
A taxa de participação é de R$ 90,00. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do pagamento nos dias 28 e 29 de agosto.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 1º de novembro, em Vitória. Os participantes terão até três horas para responder a 50 questões de múltipla escolha. O conteúdo programático abrange Língua Portuguesa, Ética na Administração Pública, Legislação, Informática, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.
O concurso terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério do conselho.
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