Conselho no ES abre concurso com vagas para advogados

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) está com inscrições abertas para concurso público com 30 vagas para o cargo de advogado, sendo uma para preenchimento imediato e 29 para formação de cadastro de reserva.





O salário é de R$ 3.000,00, além de vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico e auxílio-transporte. As contratações serão feitas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com lotação em Vitória e jornada de 20 horas semanais.





Para participar, o candidato precisa ter graduação em Direito e registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).