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Até 5 de outubro

Conselho no ES abre concurso com vagas para advogados

Candidato precisa ter graduação em Direito e registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 11:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 ago 2026 às 11:16
Inscrição para concurso público Reprodução internet

O Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES) está com inscrições abertas para concurso público com 30 vagas para o cargo de advogado, sendo uma para preenchimento imediato e 29 para formação de cadastro de reserva.


O salário é de R$ 3.000,00, além de vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico e auxílio-transporte. As contratações serão feitas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com lotação em Vitória e jornada de 20 horas semanais.


Para participar, o candidato precisa ter graduação em Direito e registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

As inscrições podem ser feitas até 5 de outubro, pelo site do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest), empresa responsável pelo certame.   


A taxa de participação é de R$ 90,00. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção do pagamento nos dias 28 e 29 de agosto.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 1º de novembro, em Vitória. Os participantes terão até três horas para responder a 50 questões de múltipla escolha. O conteúdo programático abrange Língua Portuguesa, Ética na Administração Pública, Legislação, Informática, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.


O concurso terá validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério do conselho.

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