Miguel Falabella explica por que só recentemente revelou que tem 2 filhos e dispara: ‘Tenho netinho’

"Eu tive uma pneumonia três semanas atrás. Foi uma pneumonia silenciosa: de repente, me deitei e acordei muito mal. Estava sozinho no Rio, peguei um Uber, fui ao hospital. O cara já viu que eu estava com pneumonia, me internaram e eu pedi algo para dormir. Apaguei. Acordei no meio da noite com a sensação de paz tão grande (...) Mas pensei: 'Tem tanta gente de quem quero me despedir e abraçar. Não quero ir hoje'. Não tive medo. Foi uma experiência tão estranha", confessou.