AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Dias 26 e 27 de agosto

Empresa de fibra óptica realiza mutirão de emprego com vagas no ES

Oportunidades são destinadas para trabalhar Cariacica, Vila Velha, Serra, Anchieta, Cachoeira de Itapemirim, Piúma, Marataízes, Guarapari e Vitória

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 12:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 ago 2026 às 12:49
Empresa de fibra óptica contrata profissionais de vários níveis de escolaridade
Empresa de fibra óptica contrata profissionais de vários níveis de escolaridade Divulgação

A Alloha Fibra, empresa de fibra óptica com atuação em todo o Brasil, vai realizar, nos dias 26 e 27 de agosto, um mutirão de empregos com vagas para o Espírito Santo.


A oferta é de mais de 20 postos de trabalho para os cargos de técnico de serviço ao cliente, técnico de rede externa, executivo de vendas e auxiliar de logística. Os profissionais selecionados atuarão nas cidades de Cariacica, Vila Velha, Serra, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Piúma, Marataízes, Guarapari e Vitória.


Para participar, os candidatos devem ter o ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (categoria B), além de comparecer à unidade da Alloha, localizada no bairro Santa Lúcia, em Vitória.

A empresa oferece auxílio-refeição ou alimentação, auxílio-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, entre outros benefícios.


Segundo a empresa, o Espírito Santo representa um polo estratégico para a atuação da Giga+Fibra. Ao longo de 2026, a companhia já preencheu 46 vagas para técnicos na região.

Serviço

  • Mutirão Alloha

  • Data: 26 e 27 de agosto

  • Horário: 10h e 14h

  • Local: Rua Aleixo Netto, 289, Santa Lúcia

Leia Mais Sobre Emprego

ES tem quase 6 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (24)

MedSênior e Meridional abrem mais de 130 vagas de emprego no ES

Abertas 200 vagas de emprego em nova loja da Havan no ES

Cacau Show, Suzano e mais 12 empresas abrem vagas de emprego no Norte do ES

Assaí tem mais de 180 vagas de emprego abertas no Espírito Santo

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

emprego Empregos Empregos (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guardar o ovo na geladeira ou fora dela? Veja como armazenar o alimento corretamente
Imagem de destaque
7 cuidados ao comprar imóveis de alto padrão pela internet
Inmet alerta para tempestades e granizo no Espírito Santo
Inmet alerta para tempestades e granizo no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados