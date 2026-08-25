Empresa de fibra óptica realiza mutirão de emprego com vagas no ES

A Alloha Fibra, empresa de fibra óptica com atuação em todo o Brasil, vai realizar, nos dias 26 e 27 de agosto, um mutirão de empregos com vagas para o Espírito Santo.





A oferta é de mais de 20 postos de trabalho para os cargos de técnico de serviço ao cliente, técnico de rede externa, executivo de vendas e auxiliar de logística. Os profissionais selecionados atuarão nas cidades de Cariacica, Vila Velha, Serra, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Piúma, Marataízes, Guarapari e Vitória.





Para participar, os candidatos devem ter o ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (categoria B), além de comparecer à unidade da Alloha, localizada no bairro Santa Lúcia, em Vitória.