Convento da Penha representa o Espírito Santo em mural que celebra o Brasil em São Paulo

Um dos principais cartões-postais do Espírito Santo agora também integra um mural em uma das regiões mais movimentadas de São Paulo. O Convento da Penha, em Vila Velha, foi escolhido para representar o Estado na obra “Brasil em São Paulo”, que reúne referências a monumentos, paisagens e símbolos de 15 estados brasileiros.





O mural está localizado na esquina da Rua Augusta com a Rua Luís Coelho, próximo à Avenida Paulista, e transforma o espaço em uma espécie de retrato visual da diversidade brasileira. Ao lado do Espírito Santo, também aparecem representações do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.





A obra é assinada pelo artista visual Lobo Pop Art e foi produzida inteiramente de forma artesanal. A pintura foi feita com tinta acrílica e pincel, sem o uso de spray, e recebeu camadas de resina protetora para ampliar sua durabilidade.





Mais do que colorir uma das esquinas marcantes da capital paulista, o mural reúne, em uma única composição, diferentes paisagens, símbolos e identidades do país, com o Convento da Penha levando um pedaço do Espírito Santo para São Paulo.