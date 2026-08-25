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Mural

Convento da Penha representa o Espírito Santo em mural que celebra o Brasil em São Paulo

Mural está localizado na esquina da Rua Augusta com a Rua Luís Coelho e reúne símbolos de 15 estados brasileiros
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 12:00

Convento da Penha representa o Espírito Santo no mural "Brasil em São Paulo"
Convento da Penha representa o Espírito Santo no mural "Brasil em São Paulo" Patricia Grigio / Divulgação

Um dos principais cartões-postais do Espírito Santo agora também integra um mural em uma das regiões mais movimentadas de São Paulo. O Convento da Penha, em Vila Velha, foi escolhido para representar o Estado na obra “Brasil em São Paulo”, que reúne referências a monumentos, paisagens e símbolos de 15 estados brasileiros.


O mural está localizado na esquina da Rua Augusta com a Rua Luís Coelho, próximo à Avenida Paulista, e transforma o espaço em uma espécie de retrato visual da diversidade brasileira. Ao lado do Espírito Santo, também aparecem representações do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.


A obra é assinada pelo artista visual Lobo Pop Art e foi produzida inteiramente de forma artesanal. A pintura foi feita com tinta acrílica e pincel, sem o uso de spray, e recebeu camadas de resina protetora para ampliar sua durabilidade.


Mais do que colorir uma das esquinas marcantes da capital paulista, o mural reúne, em uma única composição, diferentes paisagens, símbolos e identidades do país, com o Convento da Penha levando um pedaço do Espírito Santo para São Paulo.

Mural "Brasil em São Paulo"
Mural "Brasil em São Paulo" Patricia Grigio / Divulgação

A obra nasceu com o objetivo de celebrar a diversidade cultural brasileira. Mas, durante o processo de criação, revelou algo que não fazia parte do projeto original: a capacidade de aproximar pessoas por meio de suas próprias histórias e memórias.


Enquanto pintava o mural, Lobo percebeu que pedestres de diferentes partes do Brasil paravam diante das ilustrações e reconheciam, entre monumentos e paisagens, um pedaço da própria trajetória. “Eu nasci aí”, “Essa é a minha cidade” e “Faz muitos anos que não volto para esse lugar” eram algumas das frases ouvidas pelo artista.


A partir dali, surgiam conversas sobre lembranças, viagens e experiências. Para Lobo, o mural deixou de retratar apenas cartões-postais e passou a despertar memórias e sentimentos de pertencimento.


“Percebi que o mural não retratava apenas monumentos. Ele despertava memórias. Algumas pessoas se emocionavam ao encontrar um lugar onde nasceram ou viveram, outras contavam que não visitavam sua cidade natal havia anos. Outras contavam histórias que provavelmente nunca teriam contado se não tivessem parado ali. A arte acabou criando conversas entre pessoas que provavelmente jamais se encontrariam”, afirma Lobo.


Assim, em meio ao movimento de uma das regiões mais conhecidas de São Paulo, a obra ganhou também um significado inesperado: o de criar conexões. Em uma cidade formada por pessoas vindas de todas as regiões do país, o mural mostra que o Brasil, com suas diferentes histórias, culturas e memórias, também pode caber em uma única esquina.

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