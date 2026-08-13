Temporada das baleias-jubarte ganha festa com surfe, cinema e shows no ES

A temporada das baleias-jubarte no Espírito Santo vai ganhar uma celebração que mistura música, surfe, arte, cinema e consciência ambiental. A terceira edição do Brizz Ocean Fest acontece no dia 21 de agosto, sexta-feira, e reúne shows de Chino (Oriente) e Charlie Brothers, que apresenta um especial em homenagem ao Charlie Brown Jr., além das batidas do DJ Mark Dias.





A programação também terá a Ocean Fair, uma feira que reúne marcas, expositores e experiências ligadas ao universo do surfe. O público poderá conferir pranchas, moda surf, flash tattoo e ações de sustentabilidade.





O evento também contará com a participação do Projeto Amigos da Jubarte, que desenvolve ações de pesquisa, educação ambiental e conservação das baleias-jubarte e de outros cetáceos no litoral capixaba.





Para os apaixonados pelas ondas, a programação ainda reserva a exposição fotográfica “Diamantes Capixabas”, com registros que celebram o surfe e a cultura das ondas no Espírito Santo.