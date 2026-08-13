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Programação

Temporada das baleias-jubarte ganha festa com surfe, cinema e shows no ES

Evento reúne Chino (Oriente), especial Charlie Brown Jr., cinema, exposição de surfe e ações de preservação ambiental em programação dedicada às baleias-jubarte
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 17:53

Brizz Ocean Fest III celebra temporada das baleias jubarte
Com Charlie Brothers, Brizz Ocean Fest III celebra temporada das baleias jubarte Gustavo Martinazi

A temporada das baleias-jubarte no Espírito Santo vai ganhar uma celebração que mistura música, surfe, arte, cinema e consciência ambiental. A terceira edição do Brizz Ocean Fest acontece no dia 21 de agosto, sexta-feira, e reúne shows de Chino (Oriente) e Charlie Brothers, que apresenta um especial em homenagem ao Charlie Brown Jr., além das batidas do DJ Mark Dias.


A programação também terá a Ocean Fair, uma feira que reúne marcas, expositores e experiências ligadas ao universo do surfe. O público poderá conferir pranchas, moda surf, flash tattoo e ações de sustentabilidade.


O evento também contará com a participação do Projeto Amigos da Jubarte, que desenvolve ações de pesquisa, educação ambiental e conservação das baleias-jubarte e de outros cetáceos no litoral capixaba.


Para os apaixonados pelas ondas, a programação ainda reserva a exposição fotográfica “Diamantes Capixabas”, com registros que celebram o surfe e a cultura das ondas no Espírito Santo.

Cinema e homenagem ao surfe capixaba

O cinema também entra na programação, com a exibição de filmes ligados ao universo do surfe. Serão apresentados trabalhos de Felipe Lacerda (Avalanche), Evelin (Longboard) e Aninha Dagostin (Nazaré), além do documentário “Diamantes Capixabas”.

A noite termina com o Prêmio Diamantes Capixabas, que homenageia personalidades que ajudaram a construir e fortalecer a história do surfe no Espírito Santo.
Programação
  • 18h: DJ Mark Dias
  • 19h: Exibição dos filmes + Prêmio Diamantes Capixabas
  • 20h30: Charlie Brothers — especial Charlie Brown Jr.
  • 22h: Chino (Oriente)
  • 23h: DJ Mark Dias

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