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Música

Henrique e Juliano chegam ao ES em menos de um mês; veja o que esperar

Cariacica está entre as 11 cidades da turnê exclusiva de 2026; alguns setores já estão esgotados e os ingressos seguem à venda
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 13:35

Turnê exclusiva de Henrique & Juliano chega ao ES em menos de um mês
Turnê exclusiva de Henrique & Juliano chega ao ES em menos de um mês Pedro Paulo Diaz/Thenews2/Folhapress

A espera está chegando ao fim para os fãs capixabas de Henrique & Juliano. Faltando menos de um mês para o show da dupla em Cariacica, a expectativa aumenta para a única apresentação no Espírito Santo da turnê Manifesto Musical, marcada para o dia 5 de setembro, no Estádio Kleber Andrade.


Com roteiro restrito a apenas 11 cidades brasileiras, o projeto é um dos mais disputados da carreira dos sertanejos. Em Cariacica, a procura pelos ingressos já reflete esse cenário: o setor open bar está esgotado e outros espaços operam com lotes avançados.


Inspirada no álbum Manifesto Musical, considerado o mais ouvido da década no Spotify Brasil, a turnê reúne uma produção inédita e um repertório que revisita os maiores sucessos de Henrique & Juliano. No palco, o público poderá cantar músicas como "Cuida Bem Dela", "Vidinha de Balada", "Liberdade Provisória", "A Maior Saudade", "Traumatizei", "Flor e o Beija-Flor" e "Arranhão", entre outros hits que marcaram a trajetória da dupla.


A passagem pelo Espírito Santo integra uma agenda reduzida da turnê, que já registrou grandes públicos em outras capitais. No Rio de Janeiro, Henrique & Juliano se tornaram a primeira dupla sertaneja a esgotar os ingressos do Maracanã em menos de 24 horas. Em São Paulo, as três apresentações realizadas no Allianz Parque também tiveram lotação máxima.


Os ingressos restantes continuam à venda pela plataforma Guichê Web. Ainda há entradas disponíveis para os setores Frontstage, Área VIP e Cadeiras, enquanto os lotes seguem sujeitos à disponibilidade.

Serviço

Henrique & Juliano – Manifesto Musical | Turnê 2026

Quando: 5 de setembro
Onde: Estádio Kleber Andrade, Cariacica
Abertura dos portões: 18h30

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