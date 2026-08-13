Henrique e Juliano chegam ao ES em menos de um mês; veja o que esperar

A espera está chegando ao fim para os fãs capixabas de Henrique & Juliano. Faltando menos de um mês para o show da dupla em Cariacica, a expectativa aumenta para a única apresentação no Espírito Santo da turnê Manifesto Musical, marcada para o dia 5 de setembro, no Estádio Kleber Andrade.





Com roteiro restrito a apenas 11 cidades brasileiras, o projeto é um dos mais disputados da carreira dos sertanejos. Em Cariacica, a procura pelos ingressos já reflete esse cenário: o setor open bar está esgotado e outros espaços operam com lotes avançados.





Inspirada no álbum Manifesto Musical, considerado o mais ouvido da década no Spotify Brasil, a turnê reúne uma produção inédita e um repertório que revisita os maiores sucessos de Henrique & Juliano. No palco, o público poderá cantar músicas como "Cuida Bem Dela", "Vidinha de Balada", "Liberdade Provisória", "A Maior Saudade", "Traumatizei", "Flor e o Beija-Flor" e "Arranhão", entre outros hits que marcaram a trajetória da dupla.





A passagem pelo Espírito Santo integra uma agenda reduzida da turnê, que já registrou grandes públicos em outras capitais. No Rio de Janeiro, Henrique & Juliano se tornaram a primeira dupla sertaneja a esgotar os ingressos do Maracanã em menos de 24 horas. Em São Paulo, as três apresentações realizadas no Allianz Parque também tiveram lotação máxima.





Os ingressos restantes continuam à venda pela plataforma Guichê Web. Ainda há entradas disponíveis para os setores Frontstage, Área VIP e Cadeiras, enquanto os lotes seguem sujeitos à disponibilidade.