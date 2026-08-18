Maior feira de artesanato do ES reúne 500 expositores na Praça do Papa

Cerca de 500 expositores de 10 estados brasileiros vão ocupar a Praça do Papa, em Vitória, durante a 14ª edição da ArteSanto – Feira Nacional do Artesanato. Considerado o maior evento do segmento no Espírito Santo, o encontro acontece de 5 a 13 de setembro, com entrada gratuita, e reúne peças produzidas em diferentes regiões do país, além de exposições, concursos, música e manifestações da cultura popular.
Em uma área de mais de 5 mil metros quadrados, o público encontrará trabalhos de artesãos do Espírito Santo e de estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Alagoas, Maranhão, Ceará, Sergipe, Bahia e Pernambuco. A variedade passa por cerâmica, tecidos, metais, pedras, fibras naturais, couro, papel, materiais reciclados, conchas e outros elementos marinhos. Entre as produções capixabas, estarão presentes referências como a panela de barro, o Congo e o artesanato indígena.
Joias, roupas, bolsas, móveis, redes, vasos e objetos de decoração também estarão entre os produtos disponíveis. Mais do que reunir peças para comercialização, a proposta da feira é apresentar diferentes técnicas e saberes artesanais do país. “Cada peça de artesanato é única e carrega o valor, a identidade e a dedicação de quem a produz”, afirma a organizadora Sonia Iamonde.
Nesta edição, uma das principais atrações será dedicada a uma tradição do Espírito Santo. O Boi Pintadinho e suas diferentes interpretações artísticas foram escolhidos como tema da ArteSanto 2026 e vão inspirar uma exposição imersiva sobre as manifestações dos bois no território capixaba.
Com conteúdo desenvolvido pela historiadora Patrícia Merlo, a exposição vai percorrer diferentes regiões e tradições do Estado. O público poderá conhecer mais sobre o Reis de Boi, presente no Litoral Norte; o Boi Janeiro e Juruba, nas regiões Central e Noroeste; e o Boi Pintadinho, no Sul do Espírito Santo.
A história dessas manifestações será apresentada em 10 totens temáticos, que combinam informações históricas e peças produzidas em diferentes técnicas e materiais, incluindo trabalhos de artesãos participantes da própria feira. A proposta é mostrar como tradições populares atravessam gerações e continuam ganhando novas interpretações por meio do artesanato contemporâneo.
Além da exposição, o tema estará presente em vestimentas criadas especialmente para os concursos promovidos durante o evento. Dessa forma, o Boi Pintadinho deixa de aparecer apenas como referência histórica e passa também pelas mãos dos artesãos, conectando memória, identidade cultural e novas formas de criação.
14ª ArteSanto – Feira Nacional do Artesanato
Quando: 5 a 13 de setembro
Onde: Praça do Papa, Vitória
Entrada: gratuita