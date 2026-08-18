Maior feira de artesanato do ES reúne 500 expositores na Praça do Papa

Cerca de 500 expositores de 10 estados brasileiros vão ocupar a Praça do Papa, em Vitória, durante a 14ª edição da ArteSanto – Feira Nacional do Artesanato. Considerado o maior evento do segmento no Espírito Santo, o encontro acontece de 5 a 13 de setembro, com entrada gratuita, e reúne peças produzidas em diferentes regiões do país, além de exposições, concursos, música e manifestações da cultura popular.





Em uma área de mais de 5 mil metros quadrados, o público encontrará trabalhos de artesãos do Espírito Santo e de estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Alagoas, Maranhão, Ceará, Sergipe, Bahia e Pernambuco. A variedade passa por cerâmica, tecidos, metais, pedras, fibras naturais, couro, papel, materiais reciclados, conchas e outros elementos marinhos. Entre as produções capixabas, estarão presentes referências como a panela de barro, o Congo e o artesanato indígena.