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Artesanato

Maior feira de artesanato do ES reúne 500 expositores na Praça do Papa

Maior feira de artesanato do Espírito Santo acontece em setembro, com entrada gratuita, e terá o Boi Pintadinho como tema desta edição
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 16:19

ArteSanto reúne 500 expositores de 10 estados na Praça do Papa
ArteSanto reúne 500 expositores de 10 estados na Praça do Papa Eliel Ximenes | Filmm Content

Cerca de 500 expositores de 10 estados brasileiros vão ocupar a Praça do Papa, em Vitória, durante a 14ª edição da ArteSanto – Feira Nacional do Artesanato. Considerado o maior evento do segmento no Espírito Santo, o encontro acontece de 5 a 13 de setembro, com entrada gratuita, e reúne peças produzidas em diferentes regiões do país, além de exposições, concursos, música e manifestações da cultura popular.


Em uma área de mais de 5 mil metros quadrados, o público encontrará trabalhos de artesãos do Espírito Santo e de estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Alagoas, Maranhão, Ceará, Sergipe, Bahia e Pernambuco. A variedade passa por cerâmica, tecidos, metais, pedras, fibras naturais, couro, papel, materiais reciclados, conchas e outros elementos marinhos. Entre as produções capixabas, estarão presentes referências como a panela de barro, o Congo e o artesanato indígena.

Maior feira de artesanato do Espírito Santo acontece de 5 a 13 de setembro
Maior feira de artesanato do Espírito Santo acontece de 5 a 13 de setembro Eliel Ximenes | Filmm Content

Joias, roupas, bolsas, móveis, redes, vasos e objetos de decoração também estarão entre os produtos disponíveis. Mais do que reunir peças para comercialização, a proposta da feira é apresentar diferentes técnicas e saberes artesanais do país. “Cada peça de artesanato é única e carrega o valor, a identidade e a dedicação de quem a produz”, afirma a organizadora Sonia Iamonde.

Boi Pintadinho ganha destaque

Nesta edição, uma das principais atrações será dedicada a uma tradição do Espírito Santo. O Boi Pintadinho e suas diferentes interpretações artísticas foram escolhidos como tema da ArteSanto 2026 e vão inspirar uma exposição imersiva sobre as manifestações dos bois no território capixaba.


Com conteúdo desenvolvido pela historiadora Patrícia Merlo, a exposição vai percorrer diferentes regiões e tradições do Estado. O público poderá conhecer mais sobre o Reis de Boi, presente no Litoral Norte; o Boi Janeiro e Juruba, nas regiões Central e Noroeste; e o Boi Pintadinho, no Sul do Espírito Santo.

Tradicional Carnaval do Boi de Muqui acontece neste fim de semana
Tradicional Carnaval do Boi Pintadinho de Muqui, no Sul do Espírito Santo  Divulgação Secult

A história dessas manifestações será apresentada em 10 totens temáticos, que combinam informações históricas e peças produzidas em diferentes técnicas e materiais, incluindo trabalhos de artesãos participantes da própria feira. A proposta é mostrar como tradições populares atravessam gerações e continuam ganhando novas interpretações por meio do artesanato contemporâneo.


Além da exposição, o tema estará presente em vestimentas criadas especialmente para os concursos promovidos durante o evento. Dessa forma, o Boi Pintadinho deixa de aparecer apenas como referência histórica e passa também pelas mãos dos artesãos, conectando memória, identidade cultural e novas formas de criação.

Serviço

14ª ArteSanto – Feira Nacional do Artesanato
Quando: 5 a 13 de setembro
Onde: Praça do Papa, Vitória
Entrada: gratuita

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