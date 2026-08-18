Chumbo, bronze e inox: exposição gratuita no MAES celebra 40 anos de arte de Rosana Paste

Em “Entre Tempo e Coisas”, essa transformação da matéria serve de ponto de partida para reflexões sobre memória, passagem do tempo, pertencimento e ancestralidade. O Espírito Santo também atravessa a exposição por meio de referências aos manguezais, à arquitetura, ao meio ambiente e às relações afetivas construídas com o território.





O próprio título resume parte dessa investigação. Para Rosana, o “entre” representa um espaço subjetivo, localizado entre aquilo que passou e aquilo que permanece. “O tempo é inexorável, transmuta, muda, modifica e deixa suas marcas. Já as coisas carregam nossas escolhas, nossas memórias e até traços dos nossos ancestrais”, explica.





Além da produção artística, Rosana mantém há mais de três décadas uma relação direta com a formação de novos artistas. Desde 1994, é professora do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e define sua atuação como a de uma “artista-professora”, aproximando a experiência em sala de aula de sua própria pesquisa e criação.