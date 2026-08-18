Muqui recebe 74º Encontro Nacional de Folia de Reis com programação gratuita; confira

Que tal mergulhar na tradição da Folia de Reis em um dos encontros mais antigos do Brasil? É isso que Muqui, no sul do Espírito Santo, prepara para os dias 28 e 29 de agosto, quando o município recebe o 74º Encontro Nacional de Folia de Reis.





Com programação gratuita, o evento reúne grupos de diferentes regiões do país em uma celebração que mistura fé, música, tradição e cultura popular, além de valorizar a preservação de saberes transmitidos de geração em geração.





Reconhecido como o encontro mais antigo do Brasil dedicado à Folia de Reis, o Sítio Histórico de Muqui será tomado por mestres, foliões, músicos, palhaços e devotos dos Santos Reis. Ao longo da programação, o público poderá acompanhar cantos, instrumentos, bandeiras, indumentárias e outras manifestações que mantêm viva uma das tradições populares mais importantes do país.





A Folia de Reis é uma festa popular e religiosa do catolicismo que celebra a visita dos Três Reis Magos ao Menino Jesus. Os grupos de foliões viajam de casa em casa cantando e tocando instrumentos para abençoar as famílias. Com mais de sete décadas de história, o encontro que começou em 1950 reunia no início apenas grupos do estado. Com o passar dos anos também passou a receber atrações do Brasil.





A edição de 2026 terá apresentações culturais, shows, entrega de troféus e atividades de integração entre os grupos participantes. A programação também será uma oportunidade para o público conhecer de perto os cantos, personagens e símbolos que fazem parte da tradição da Folia de Reis.