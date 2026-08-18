Muqui recebe 74º Encontro Nacional de Folia de Reis com programação gratuita; confira

Que tal mergulhar na tradição da Folia de Reis em um dos encontros mais antigos do Brasil? É isso que Muqui, no sul do Espírito Santo, prepara para os dias 28 e 29 de agosto, quando o município recebe o 74º Encontro Nacional de Folia de Reis.
Com programação gratuita, o evento reúne grupos de diferentes regiões do país em uma celebração que mistura fé, música, tradição e cultura popular, além de valorizar a preservação de saberes transmitidos de geração em geração.
Reconhecido como o encontro mais antigo do Brasil dedicado à Folia de Reis, o Sítio Histórico de Muqui será tomado por mestres, foliões, músicos, palhaços e devotos dos Santos Reis. Ao longo da programação, o público poderá acompanhar cantos, instrumentos, bandeiras, indumentárias e outras manifestações que mantêm viva uma das tradições populares mais importantes do país.
A Folia de Reis é uma festa popular e religiosa do catolicismo que celebra a visita dos Três Reis Magos ao Menino Jesus. Os grupos de foliões viajam de casa em casa cantando e tocando instrumentos para abençoar as famílias. Com mais de sete décadas de história, o encontro que começou em 1950 reunia no início apenas grupos do estado. Com o passar dos anos também passou a receber atrações do Brasil.
A edição de 2026 terá apresentações culturais, shows, entrega de troféus e atividades de integração entre os grupos participantes. A programação também será uma oportunidade para o público conhecer de perto os cantos, personagens e símbolos que fazem parte da tradição da Folia de Reis.
74º Encontro Nacional de Folia de Reis
Datas: 28 e 29 de agosto, sexta e sábado.
Local: Sítio Histórico de Muqui – Espírito Santo
Entrada: gratuita
Programação:
Sexta-feira, 28 de agosto
19h — Abertura; 19h30 — Painel 1: A importância das políticas públicas na valorização e continuidade da cultura popular; 20h — Painel 2: A importância da produção de conteúdo acadêmico sob o prisma do folclore; 20h30 — Apresentação da Folia de Reis Estrela Paz do Oriente; 23h — Show com Forró Caju
Local: Jardim Municipal
Sábado, 29 de agosto
7h às 10h — Chegada das Folias, credenciamento e café da manhã; 10h — Solenidade oficial de abertura do 74º Encontro Nacional de Folias de Reis
Local: Jardim Municipal
14h às 16h — Visitação das Folias às residências previamente cadastradas no Sítio Histórico; 16h — Cortejo das Folias pelas ruas do Sítio Histórico de Muqui
Local: Sítio Histórico
17h — Bênção das Folias, presidida pelo Bispo Diocesano
Local: Igreja Matriz São João Batista
18h — Cerimônia de encerramento, entrega de certificados e troféus;
20h — Show com Vitor Zoli; 22h — Show com Projeto Lado B – Thalita Saluci, Daniel Lial e Jessé Pimenta
Local: Jardim Municipal
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