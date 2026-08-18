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Tradição

Muqui recebe 74º Encontro Nacional de Folia de Reis com programação gratuita; confira

Evento reunirá grupos de diferentes regiões do país no Sítio Histórico de Muqui
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 10:31

Encontro criado a mais de sete decadas de história, preserva uma das tradições religiosas mais antigas do Brasil
Encontro criado a mais de sete decadas de história, preserva uma das tradições religiosas mais antigas do Brasil Erika Piskac

Que tal mergulhar na tradição da Folia de Reis em um dos encontros mais antigos do Brasil? É isso que Muqui, no sul do Espírito Santo, prepara para os dias 28 e 29 de agosto, quando o município recebe o 74º Encontro Nacional de Folia de Reis.


Com programação gratuita, o evento reúne grupos de diferentes regiões do país em uma celebração que mistura fé, música, tradição e cultura popular, além de valorizar a preservação de saberes transmitidos de geração em geração.


Reconhecido como o encontro mais antigo do Brasil dedicado à Folia de Reis, o Sítio Histórico de Muqui será tomado por mestres, foliões, músicos, palhaços e devotos dos Santos Reis. Ao longo da programação, o público poderá acompanhar cantos, instrumentos, bandeiras, indumentárias e outras manifestações que mantêm viva uma das tradições populares mais importantes do país.


A Folia de Reis é uma festa popular e religiosa do catolicismo que celebra a visita dos Três Reis Magos ao Menino Jesus. Os grupos de foliões viajam de casa em casa cantando e tocando instrumentos para abençoar as famílias. Com mais de sete décadas de história, o encontro que começou em 1950 reunia no início apenas grupos do estado. Com o passar dos anos também passou a receber atrações do Brasil. 


A edição de 2026 terá apresentações culturais, shows, entrega de troféus e atividades de integração entre os grupos participantes. A programação também será uma oportunidade para o público conhecer de perto os cantos, personagens e símbolos que fazem parte da tradição da Folia de Reis.

SERVIÇO

74º Encontro Nacional de Folia de Reis

Datas: 28 e 29 de agosto, sexta e sábado.

Local: Sítio Histórico de Muqui – Espírito Santo

Entrada: gratuita

 

Programação:

Sexta-feira, 28 de agosto

19h — Abertura; 19h30 — Painel 1: A importância das políticas públicas na valorização e continuidade da cultura popular; 20h — Painel 2: A importância da produção de conteúdo acadêmico sob o prisma do folclore; 20h30 — Apresentação da Folia de Reis Estrela Paz do Oriente; 23h — Show com Forró Caju

Local: Jardim Municipal


Sábado, 29 de agosto

7h às 10h — Chegada das Folias, credenciamento e café da manhã; 10h — Solenidade oficial de abertura do 74º Encontro Nacional de Folias de Reis

Local: Jardim Municipal


14h às 16h — Visitação das Folias às residências previamente cadastradas no Sítio Histórico; 16h — Cortejo das Folias pelas ruas do Sítio Histórico de Muqui
Local: Sítio Histórico


17h — Bênção das Folias, presidida pelo Bispo Diocesano
Local: Igreja Matriz São João Batista


18h — Cerimônia de encerramento, entrega de certificados e troféus; 
20h — Show com Vitor Zoli; 22h — Show com Projeto Lado B – Thalita Saluci, Daniel Lial e Jessé Pimenta

Local: Jardim Municipal


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