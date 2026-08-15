Noiva capixaba viraliza após véu “voar” durante entrada no casamento: “Sensação inexplicável”

Imagina viver um dos dias mais especiais da sua vida e, bem na sua entrada, receber dos céus um presente inesperado. Foi o que aconteceu com a capixaba Samara Souza, de 31 anos, que viralizou nas redes sociais com vídeo do próprio casamento.
Publicado na última quarta-feira (12), o registro já ultrapassou 2 milhões de visualizações e mostra um imprevisto que poderia virar um pesadelo para qualquer noiva: o véu se desprender durante a cerimônia.
Mas o que poderia ser motivo de preocupação acabou se transformando em uma cena digna de filme. Com uma leve brisa, o véu de Samara se soltou e planou pelo espaço enquanto ela caminhava ao som de “Con Te Partirò”, clássico eternizado pelo tenor italiano Andrea Bocelli.
No vídeo publicado no Instagram, a noiva entrou na brincadeira e escreveu: “Convidei o Espírito Santo para entrar comigo, e esse foi o resultado”.
Na legenda, porém, Samara revelou que o momento teve um significado muito maior do que um simples efeito do vento.
“Não é só sobre o véu balançando com o vento. Foi sobre o que eu senti naquele instante. Sobre uma sensação inexplicável, surpreendente… como se eu estivesse sendo conduzida por algo muito maior do que eu. Ali, eu entendi que não era apenas um detalhe acontecendo diante dos meus olhos”, escreveu.
Gestora de Recursos Humanos e atualmente moradora de Vila Velha, Samara conta que só conseguiu assistir ao vídeo depois do casamento. Ao rever a cena, ficou surpresa com o resultado e com a maneira como aquele instante foi registrado.
Segundo ela, a emoção durante a entrada foi tão intensa que nem mesmo as imagens conseguem reproduzir completamente o que sentiu naquele momento.
O mais emocionante de tudo foi saber que, mesmo o vídeo não conseguindo transmitir toda a emoção que eu senti na hora, ele conseguiu tocar outras pessoas. Saber que alguém assistiu e sentiu algo, se emocionou ou até percebeu a presença de Deus naquele instante, torna tudo ainda mais especial para mim
Samara Souza Gestora de RH
A repercussão nas redes sociais também surpreendeu a noiva. O que era para ser apenas uma lembrança de um momento íntimo acabou alcançando milhares de pessoas e despertando diferentes reações.
Para Samara, entretanto, o mais especial não foi apenas ver o número de visualizações crescer, mas acompanhar as mensagens recebidas de pessoas que se emocionaram com a cena.
“O mais bonito não foi apenas ver o vídeo viralizando, mas receber mensagens de pessoas dizendo que se emocionaram e sentiram algo diferente ao assistir”, contou.