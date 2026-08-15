Noiva capixaba viraliza após véu “voar” durante entrada no casamento: “Sensação inexplicável”

Imagina viver um dos dias mais especiais da sua vida e, bem na sua entrada, receber dos céus um presente inesperado. Foi o que aconteceu com a capixaba Samara Souza, de 31 anos, que viralizou nas redes sociais com vídeo do próprio casamento.





Publicado na última quarta-feira (12), o registro já ultrapassou 2 milhões de visualizações e mostra um imprevisto que poderia virar um pesadelo para qualquer noiva: o véu se desprender durante a cerimônia.





Mas o que poderia ser motivo de preocupação acabou se transformando em uma cena digna de filme. Com uma leve brisa, o véu de Samara se soltou e planou pelo espaço enquanto ela caminhava ao som de “Con Te Partirò”, clássico eternizado pelo tenor italiano Andrea Bocelli.





No vídeo publicado no Instagram, a noiva entrou na brincadeira e escreveu: “Convidei o Espírito Santo para entrar comigo, e esse foi o resultado”.





Na legenda, porém, Samara revelou que o momento teve um significado muito maior do que um simples efeito do vento.





“Não é só sobre o véu balançando com o vento. Foi sobre o que eu senti naquele instante. Sobre uma sensação inexplicável, surpreendente… como se eu estivesse sendo conduzida por algo muito maior do que eu. Ali, eu entendi que não era apenas um detalhe acontecendo diante dos meus olhos”, escreveu.