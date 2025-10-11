Na Itália

Franciny Ehlke usa vestido assinado por capixaba em casamento com bilionário; veja fotos

Influenciadora vestiu uma criação exclusiva da estilista capixaba Mayari Jubini, conhecida por vestir estrelas como Anitta, Katy Perry e Demi Lovato

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 16:19

Franciny Ehlke usa vestido assinado por MayariJubini Crédito: @thiagofariasfotos

A influenciadora e empresária Franciny Ehlke, de 26 anos, escolheu a moda capixaba para um dos momentos mais marcantes de sua vida. Ela se casou neste sábado (11) com o empresário bilionário Tony Maleh, de 36 anos, em uma luxuosa cerimônia na Costa Amalfitana, na Itália.

Para o grande dia, Franciny vestiu uma criação exclusiva da estilista capixaba Mayari Jubini, diretora criativa da marca Artemisi, conhecida por vestir estrelas como Anitta, Iza, Ludmilla e até artistas internacionais como Katy Perry e Demi Lovato.

O vestido de Franciny é o primeiro modelo de noiva desenvolvido pela marca e traduz a fusão entre o clássico e o contemporâneo, essência tanto da Artemisi quanto da personalidade da influenciadora. Confeccionado em renda de Calais importada da França e com micropartículas translúcidas de brilho, o modelo se destaca pelo corset estruturado, assinatura da grife.

Natural do Espírito Santo, Mayari Jubini vem consolidando seu nome como uma das estilistas mais inovadoras do país. À frente da Artemisi, fundada em 2019, ela busca avançar mais um capítulo na história da marca fazendo parte do grande dia de Franciny e Tony.

