Estilista capixaba vai representar o Brasil no Japão e em evento do BRICS+

Mayari Jubini foi selecionada para a Expo Mundial 2025, em Osaka, no Japão, e o BRICS+ Fashion Summit, em Moscou

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:29

Crédito: Divulgação/ Johnny Moraes; Ze Takahashi / Fotosite

A moda capixaba alcança novos horizontes em 2025. A estilista Mayari Jubini, fundadora da marca Artemisi, foi escolhida para representar o Brasil em dois dos palcos mais estratégicos da moda mundial: a Expo Mundial 2025, em Osaka, no Japão, e a Moscow Fashion Week, dentro do BRICS+ Fashion Summit.

Em agosto, a Artemisi integra a delegação oficial brasileira no Japão dentro do projeto “Chuva do Caju – Mulheres Moldando uma Nova Visão Criativa do Brasil”, ação do Programa TexBrasil (Abit + ApexBrasil). O projeto promove a pluralidade da moda nacional em diálogo com a cultura japonesa, conectando a floração do cajueiro, símbolo de fertilidade e transformação no Brasil, com a temporada das cerejeiras (sakura) em Osaka.

A participação brasileira terá desfiles, encontros com jornalistas, compradores e artistas locais, além de uma agenda institucional para fortalecer laços entre os dois países. Ao voltar para o Brasil, as marcas selecionadas vão compartilhar suas experiências em encontros organizados por Abit e ApexBrasil, ampliando o impacto da ação para todo o setor de moda nacional.

Para Mayari, essa presença é mais do que simbólica: “É a prova de que a moda brasileira pode ser inovadora e estratégica. Representar o país em Osaka é posicionar nosso trabalho em um mercado que une tecnologia, tradição e criatividade”, comenta a estilista.

Estilista capixaba Mayari Jubini Crédito: Divulgação / Johnny Moraes

Uma passarela no BRICS+

Poucos dias depois do Japão, a Artemisi desembarca em Moscou para ser a única representante brasileira no line-up da Moscow Fashion Week, com desfile marcado para 29 de agosto. A participação integra a programação do BRICS+ Fashion Summit, encontro que reúne delegações de mais de 100 países e posiciona a moda como vetor econômico e cultural de alcance global.

A seleção das marcas é feita de forma colaborativa, envolvendo curadores e compradores locais. Neste ano, a Artemisi foi escolhida por unanimidade.

“A proposta high-tech da marca desperta grande interesse nos países do BRICS+. É uma estética de alta-costura disruptiva, que traduz o futuro da moda”, afirma a curadora brasileira do evento, Olívia Merquior.

Além do desfile, a delegação participa de encontros de negócios entre 28 e 30 de agosto, envolvendo grandes shoppings centers, o Ministério da Cultura da Rússia e representantes do setor têxtil de diferentes países emergentes.

A força da inovação brasileira

Desde sua criação em 2019, a Artemisi se consolidou como referência internacional por integrar alta-costura e tecnologia de ponta. Suas peças utilizam impressão 3D, resina, metais, madeira e até estruturas motorizadas, combinadas a técnicas tradicionais da alta moda. O resultado é uma estética que une o artesanal ao futurista.

Look produzido por Mayari Jubini Crédito: Fotosite / Divulgação

Não por acaso, a marca já vestiu personalidades como Katy Perry, Demi Lovato, Usher, Gloria Groove, Luísa Sonza, Anitta e Xuxa. Reconhecida pela Forbes Under 30, Mayari Jubini também acumula prêmios no São Paulo Fashion Week, incluindo Melhor Desfile e Melhor Beleza do Ano.

Com publicações em editoriais de países como Inglaterra, Japão, França, Itália, EUA, México e Índia, a estilista vem consolidando o Brasil como fonte de inovação estética e tecnológica.

“A Artemisi traduz uma estética inédita, que nasce no Brasil e reverbera no mundo. Essa jornada prova que nossa moda pode ser disruptiva, relevante e inspiradora”, destaca Mayari.

De Cariacica para o mundo

Estilista Mayari Jubini criança Crédito: Acervo pessoal

Natural de um bairro periférico de Cariacica, Mayari começou a desenhar roupas na adolescência, ainda com recursos limitados. Com talento e perseverança, transformou sua visão criativa em uma marca de luxo contemporâneo que hoje se projeta em escala global.

Em 2019, fundou a Artemisi, marca nascida da união entre sonho e perseverança, que rapidamente se tornou sinônimo de experiência artística e vanguarda estética. Reconhecida pela Forbes Under 30, Mayari é a mente criativa por trás de looks icônicos que são usados por personalidades internacionais como Katy Perry, Demi Lovato, Usher, Julia Fox, Dulce Maria e Maitê Perroni.

No Brasil Anitta, Xuxa, Pablo Vittar, Iza, Luisa Sonza, Sabrina Sato, Ludmilla, Paolla Oliveira, Glória Groove, Boca Rosa, Giovanna Ewbank, Jade Picon, Camila Queiroz, Juliette, Marina Sena e Deborah Secco são alguns dos nomes.

