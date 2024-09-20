Katy Perry usa look 3D de estilista capixaba em lançamento de álbum

Katy Perry veste look de estilista capixaba para a divulgação de seu novo álbum Crédito: Divulgação/Instagram

Do ES para o mundo! A estilista capixaba Mayari Jubini assinou o look de lançamento do novo álbum de Katy Perry, o "143". A peça, que tem pintura feita à mão e acabamento em 3D, foi escolhida para a divulgação do sétimo álbum de estúdio da cantora, que preparou um show inédito para a noite de hoje (20), no Palco Mundo do Rock in Rio.

Em um bate-papo com Mayari, a capixaba de Cariacica não escondeu a felicidade em assinar o look de Katy. "Eu cresci ouvindo Katy Perry! Cresci vendo os clipes dela! É uma artista que me acompanhou a vida toda, e hoje em dia, vestir ela, nossa, é uma sensação inexplicável!", revela.

Colorido, tecnológico e em formato de borboleta, o top escolhido por Katy já tinha sido confeccionado por Mayari em outras coleções. "É um top que se encaixa superbem no corpo, é impresso em 3D e tem um acabamento todo manual. É um longo processo para deixar ele assim, e é também pintado manualmente. Um produto que une muito a tecnologia e o feito à mão!", disse a estilista.

"Esse look que ela usou é um top impresso em 3D. Era uma peça que eu já tinha pronta, ele foi feito entre coleções. Ela viu, amou e pediu. E se encaixou perfeitamente né? Essa nova era dela tinha tudo a ver com todo o contexto!"

Além de já ter vestido famosas como Iza, Demi Lovato e Luísa Sonza , Mayari contou para HZ que não é a primeira vez que veste Katy Perry. "A primeira vez eu vesti ela foi em um evento que ela foi em Paris. Eles entraram em contato comigo solicitando os looks, tanto da primeira quanto dessa vez. E foi incrível, né? Ainda mais de ter sido dessa forma!"