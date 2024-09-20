Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Do ES pro mundo

Katy Perry usa look 3D de estilista capixaba em lançamento de álbum

"É uma sensação inexplicável", disse a capixaba Mayari Jubini que assinou o look 3D de Katy Perry em lançamento exclusivo no Brasil
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 16:54

Katy Perry veste look de estilista capixaba para a divulgação de seu novo álbum
Katy Perry veste look de estilista capixaba para a divulgação de seu novo álbum Crédito: Divulgação/Instagram
Do ES para o mundo! A estilista capixaba Mayari Jubini assinou o look de lançamento do novo álbum de Katy Perry, o "143". A peça, que tem pintura feita à mão e acabamento em 3D, foi escolhida para a divulgação do sétimo álbum de estúdio da cantora, que preparou um show inédito para a noite de hoje (20), no Palco Mundo do Rock in Rio. 
Em um bate-papo com Mayari, a capixaba de Cariacica não escondeu a felicidade em assinar o look de Katy. "Eu cresci ouvindo Katy Perry! Cresci vendo os clipes dela! É uma artista que me acompanhou a vida toda, e hoje em dia, vestir ela, nossa, é uma sensação inexplicável!", revela. 

Veja Também

Mayari Jubini, a estilista de Cariacica que já vestiu Demi Lovato, Iza e Katy Perry

Colorido, tecnológico e em formato de borboleta, o top escolhido por Katy já tinha sido confeccionado por Mayari em outras coleções. "É um top que se encaixa superbem no corpo, é impresso em 3D e tem um acabamento todo manual. É um longo processo para deixar ele assim, e é também pintado manualmente. Um produto que une muito a tecnologia e o feito à mão!", disse a estilista.
"Esse look que ela usou é um top impresso em 3D. Era uma peça que eu já tinha pronta, ele foi feito entre coleções. Ela viu, amou e pediu. E se encaixou perfeitamente né? Essa nova era dela tinha tudo a ver com todo o contexto!"
Além de já ter vestido famosas como Iza, Demi Lovato e Luísa Sonza, Mayari contou para HZ que não é a primeira vez que veste Katy Perry. "A primeira vez eu vesti ela foi em um evento que ela foi em Paris. Eles entraram em contato comigo solicitando os looks, tanto da primeira quanto dessa vez. E foi incrível, né? Ainda mais de ter sido dessa forma!"
E não para por aí, Katy Perry anda esbanjando simpatia em sua vinda ao Brasil. A passagem da cantora já conta com participação no reality "Estrelas da Casa", distribuição de pizza para os fãs que a aguardavam na porta do hotel que está hospedada, e ainda uma aparição especial no "Mais Você", da TV Globo, que cantora provou comidas típicas brasileiras e se apaixonou pela coxinha.

Veja Também

Katy Perry come coxinha de Ana Maria Braga e se esbalda

Katy Perry entra no reality 'Estrela da Casa', dança funk e dá dicas aos participantes

Xuxa estreia no Rock in Rio e se apresenta depois de Katy Perry

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Famosos Moda Rock in Rio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro
Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados