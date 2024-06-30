Mayari Jubini, a estilista de Cariacica que já vestiu Demi Lovato, Iza e Katy Perry

Estilista capixaba Mayari Jubini Crédito: Divulgação / Johnny Moraes

A estilista capixaba Mayari Jubini, de 29 anos, se tornou uma referência no mundo da moda, vestindo celebridades de renome internacional como Katy Perry, Demi Lovato e Anitta. A trajetória de Mayari, fundadora da marca Artemisi, é uma história de superação e talento que inspira novos designers.

Mayari nasceu e cresceu em Cariacica, Espírito Santo. Desde cedo, demonstrou uma paixão pela moda, apesar das adversidades financeiras. "Desde criança eu sabia que queria ser estilista. Na época, as pessoas achavam isso muito estranho, pois não tinha nenhum estilista ao meu redor", relembra Mayari.

Estilista Mayari Jubini criança Crédito: Acervo pessoal

Em entrevista para HZ, a estilista conta que sempre foi a 'nerd' da sala. Já deu aula de reforço escolar para os colegas, participou de Olimpíadas de Matemática, ganhou concursos de redação, entre outros. “Lembro até hoje de um episódio de quando eu tinha 10 anos e meu professor de artes elogiou muito um desenho meu. Ele chamou a diretora da escola só para me elogiar. Vejo que essa criatividade e dedicação aos estudos me auxiliaram a chegar aonde estou hoje”.

Aos 14 anos trabalhou em um supermercado e, aos 17, foi vendedora em uma loja de roupas, onde teve a oportunidade de criar suas primeiras peças. Ela entrou na faculdade de moda no Espírito Santo e, alguns anos depois, decidiu se mudar para São Paulo, com apenas R$ 200 no bolso e um sonho.

“Em 2019 meu pai faleceu e eu precisava auxiliar minha mãe, então eu quis agir, mesmo sem recurso. Foi o momento em que decidi abrir a minha própria marca, a Artemisi”

A marca cresceu e, alguns meses depois, Mayari já estava vestindo Pabllo Vittar. A Artemisi, segundo Mayari, se destaca por dois conceitos fundamentais: futuro e high fashion.

"Futuro porque eu trabalho com uma diversidade de técnicas e, através disso, apresento a roupa das mais variadas formas. Eu não limito a roupa ao tecido, já fiz roupa em impressão 3D, de resina, de metal, entre outros", explica. "High fashion é porque a gente trabalha com roupas trabalhadas nos mínimos detalhes, tudo muito minucioso, muito bem trabalhadas internamente. Essa é a essência da nossa marca".

Recentemente, Mayari celebrou um marco significativo em sua carreira: Kate Perry usou uma de suas criações. A experiência de vestir pessoas de renome internacional, para ela, é inexplicável e avassaladora. Além de Katy Perry, a estilista já vestiu celebridades como Demi Lovato, Dulce Maria, Julia Fox, Xuxa, Luisa Sonza, Anitta, Ludmilla e Iza, entre outras.

Tem gente que eu cresci ouvindo, assistindo na televisão, e ver minha criação nessas pessoas é sensacional

Looks da Artemisi, da estilista Mayari Jubini. O primeiro foi utilizado pela Katy Perry e o segundo foi feito para Demi Lovato Crédito: Divulgação / Johnny Moraes

Mas a moda não é só glamour. Segundo Mayari, por trás de todo glamour existe muito trabalho e estudo. "O conselho que eu daria para as pessoas que querem começar no mundo da moda é que foquem nesse trabalho por trás, e não apenas no glamour. Estudem, sejam criativos e façam a melhor execução possível".