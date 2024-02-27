Aos 17 anos, modelo do ES fecha desfile da Dior na semana de moda de Paris

Capixaba Stephane Kumm fechou o desfile da Dior Crédito: WAY Model/Divulgação

Com apenas 17 anos, a jovem Stephane Kumm foi eleita destaque da Dior na semana de moda de Paris. Em desfile realizado nesta terça-feira (27) na França, coube à jovem fechar a aguardada apresentação pilotada pela diretora-criativa Maria Grazia Chiuri.

Nascida em São Mateus, Stephane começou a carreira em 2023 e tornou-se aposta da WAY Model, de Anderson Baumgartner, mesmo empresário de supermodelos como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio e Marlon Teixeira.

Stephane Kumm desfilando em Paris Crédito: Repordução @waymodel

No Brasil, reúne no currículo editoriais para publicações como Marie Claire, desfile na São Paulo Fashion Week e trabalhos para marcas como NK Store, Santista e Weider Silveiro. Em paralelo à promissora carreira na moda, Stephane gosta de escrever e desenhar, além de cantar, tocar teclado e violão.

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