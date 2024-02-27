Com apenas 17 anos, a jovem Stephane Kumm foi eleita destaque da Dior na semana de moda de Paris. Em desfile realizado nesta terça-feira (27) na França, coube à jovem fechar a aguardada apresentação pilotada pela diretora-criativa Maria Grazia Chiuri.
Nascida em São Mateus, Stephane começou a carreira em 2023 e tornou-se aposta da WAY Model, de Anderson Baumgartner, mesmo empresário de supermodelos como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio e Marlon Teixeira.
Recentemente, Stephane fez estreia internacional desfilando na semana de moda de alta-costura, convocada pelas poderosas grifes Alaïa e Valentino.
No Brasil, reúne no currículo editoriais para publicações como Marie Claire, desfile na São Paulo Fashion Week e trabalhos para marcas como NK Store, Santista e Weider Silveiro. Em paralelo à promissora carreira na moda, Stephane gosta de escrever e desenhar, além de cantar, tocar teclado e violão.
Aos 17 anos, modelo do ES fecha desfile da Dior na semana de moda de Paris
A apresentação da Dior contou ainda com a presença da supermodelo brasileira Carol Trentini na fila A.