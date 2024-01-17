Moda: confira 7 dicas para aproveitar as liquidações de verão

Janeiro e fevereiro são meses quentes, mas não só pelas altas temperaturas. É nessa temporada de verão que as promoções costumam ganhar força, deixando os consumidores agitados e empolgados.
Para aproveitar essa agitação de queima de estoque nas lojas, separei algumas dicas sobre como montar um guarda-roupa funcional e inteligente gastando menos.
Para isso, o interessante é ter justamente foco, bons olhos e organização, para acertar na compra das peças. Então, vamos às dicas.
7 DICAS DE MODA PARA APROVEITAR LIQUIDAÇÕES
1
ANALISE O SEU ARMÁRIO
Antes de sair às compras, faça uma boa revitalização no seu armário. Tire as peças que não usa mais e deixe só o que realmente faz sentido. Depois, faça uma análise do que você tem, mais ou menos. Exemplo: qual é a proporção de quantidade de partes de baixo para partes de cima? Quantas peças lisas e quantas estampadas? Fazendo isso, você vai começar a entender o que seu armário realmente precisa para girar com mais facilidade.
2
TENHA UMA LISTA À MÃO
Indo às compras, saia com a sua lista em mãos. Isso evita gastos extras e faz você comprar apenas o que realmente precisa.
3
NÃO DEIXE DE PROVAR
Sempre prove as peças. Geralmente, em promoções, as lojas não autorizam troca. Então, provar tudo antes faz você ter certeza de que a peça não está fora da sua numeração e confirma se ela realmente te vestiu bem.
4
AVALIE CADA PEÇA
Faça uma boa análise das roupas. Veja as composições, observe os acabamentos e a qualidade dessas peças. Não é porque está com preço bom que você precisa comprar, o investimento precisa valer a pena.
5
INVISTA EM OPÇÕES ATEMPORAIS
Dê preferência às peças que você vai usar o ano inteiro. Então, evite comprar peças muito diferentes, arrojadas ou que estão no pico da moda e depois serão esquecidas.
6
APOSTE NA VERSATILIDADE
Aproveite para comprar peças que giram com facilidade no armário, como calças e blusas lisas, alfaiataria, terceira peça e sapatos neutros. Isso vai lhe ajudar bastante.
7
DIVERSIFIQUE
Não compre várias peças iguais de cor diferente só por estarem baratas. Escolha modelos diferentes e vá riscando as cores da sua listinha.
Gostou das dicas? Tenho certeza de que, seguindo essa listinha, as promoções vão valer muito a pena para você.
Afinal, compras inteligentes geram um armário inteligente e que realmente funciona. Ninguém merece a sensação de ter comprado por impulso só para aproveitar uma promoção.
Espero ter lhe ajudado e desejo boas compras! Até a próxima.