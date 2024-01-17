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Karla Furlan

Moda: confira 7 dicas para aproveitar as liquidações de verão

Na temporada em que as promoções invadem as vitrines, saiba como montar um armário funcional e inteligente gastando menos

Públicado em 

17 jan 2024 às 14:56
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Moda: confira 7 dicas para aproveitar as liquidações de verão
Para acertar na compra das peças, é interessante ter foco, bons olhos e organização  Crédito: Shutterstock
Janeiro e fevereiro são meses quentes, mas não só pelas altas temperaturas. É nessa temporada de verão que as promoções costumam ganhar força, deixando os consumidores agitados e empolgados.
Para aproveitar essa agitação de queima de estoque nas lojas, separei algumas dicas sobre como montar um guarda-roupa funcional e inteligente gastando menos.
Para isso, o interessante é ter justamente foco, bons olhos e organização, para acertar na compra das peças. Então, vamos às dicas.

7 DICAS DE MODA PARA APROVEITAR LIQUIDAÇÕES

1

ANALISE O SEU ARMÁRIO

Antes de sair às compras, faça uma boa revitalização no seu armário. Tire as peças que não usa mais e deixe só o que realmente faz sentido. Depois, faça uma análise do que você tem, mais ou menos. Exemplo: qual é a proporção de quantidade de partes de baixo para partes de cima? Quantas peças lisas e quantas estampadas? Fazendo isso, você vai começar a entender o que seu armário realmente precisa para girar com mais facilidade.

2

TENHA UMA LISTA À MÃO

Indo às compras, saia com a sua lista em mãos. Isso evita gastos extras e faz você comprar apenas o que realmente precisa.

3

NÃO DEIXE DE PROVAR

Sempre prove as peças. Geralmente, em promoções, as lojas não autorizam troca. Então, provar tudo antes faz você ter certeza de que a peça não está fora da sua numeração e confirma se ela realmente te vestiu bem.

4

AVALIE CADA PEÇA

Faça uma boa análise das roupas. Veja as composições, observe os acabamentos e a qualidade dessas peças. Não é porque está com preço bom que você precisa comprar, o investimento precisa valer a pena.

5

INVISTA EM OPÇÕES ATEMPORAIS

Dê preferência às peças que você vai usar o ano inteiro. Então, evite comprar peças muito diferentes, arrojadas ou que estão no pico da moda e depois serão esquecidas.

6

APOSTE NA VERSATILIDADE

Aproveite para comprar peças que giram com facilidade no armário, como calças e blusas lisas, alfaiataria, terceira peça e sapatos neutros. Isso vai lhe ajudar bastante. 

7

DIVERSIFIQUE

Não compre várias peças iguais de cor diferente só por estarem baratas. Escolha modelos diferentes e vá riscando as cores da sua listinha.
Gostou das dicas? Tenho certeza de que, seguindo essa listinha, as promoções vão valer muito a pena para você. 
Afinal, compras inteligentes geram um armário inteligente e que realmente funciona. Ninguém merece a sensação de ter comprado por impulso só para aproveitar uma promoção.
Espero ter lhe ajudado e desejo boas compras! Até a próxima. 

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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