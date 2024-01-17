Moda: confira 7 dicas para aproveitar as liquidações de verão

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ANALISE O SEU ARMÁRIO

Antes de sair às compras, faça uma boa revitalização no seu armário. Tire as peças que não usa mais e deixe só o que realmente faz sentido. Depois, faça uma análise do que você tem, mais ou menos. Exemplo: qual é a proporção de quantidade de partes de baixo para partes de cima? Quantas peças lisas e quantas estampadas? Fazendo isso, você vai começar a entender o que seu armário realmente precisa para girar com mais facilidade.

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TENHA UMA LISTA À MÃO

Indo às compras, saia com a sua lista em mãos. Isso evita gastos extras e faz você comprar apenas o que realmente precisa.

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NÃO DEIXE DE PROVAR

Sempre prove as peças. Geralmente, em promoções, as lojas não autorizam troca. Então, provar tudo antes faz você ter certeza de que a peça não está fora da sua numeração e confirma se ela realmente te vestiu bem.

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AVALIE CADA PEÇA

Faça uma boa análise das roupas. Veja as composições, observe os acabamentos e a qualidade dessas peças. Não é porque está com preço bom que você precisa comprar, o investimento precisa valer a pena.

5

INVISTA EM OPÇÕES ATEMPORAIS

Dê preferência às peças que você vai usar o ano inteiro. Então, evite comprar peças muito diferentes, arrojadas ou que estão no pico da moda e depois serão esquecidas.

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APOSTE NA VERSATILIDADE

Aproveite para comprar peças que giram com facilidade no armário, como calças e blusas lisas, alfaiataria, terceira peça e sapatos neutros. Isso vai lhe ajudar bastante.

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DIVERSIFIQUE