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Verão: aprenda 4 formas criativas de amarrar o biquíni cortininha

O modelo é o escolhido pelas famosas para o verão 2024 e é cheio de versatilidade. Veja quatro formar diferentes para usar; assista ao vídeo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 09:00

Dicas de amarrações em biquínis
Mariana Loyola Banhos usa biquíni cortininha, modelo queridinho para o verão 2024 Crédito: Fernando Madeira
O biquíni tá democrático. Com diversas estampas, cores e modelos, também dá para amarrá-lo de vários jeitos. Já imaginou variar a sua peça para turbinar o seu visual? É possível. E o biquíni cortininha, escolhido pelas famosas para o verão 2024, é o modelo da vez. Bruna Marquezine, Brunna Gonçalves e Ludmilla são algumas das celebridades que apostam no modelo queridinho das brasileiras. 
A consultora de moda e estilo Tati Arruda explica que o biquíni cortininha é muito versátil. "Ele permite diversos tipos de amarrações que ajudam a multiplicar as possibilidades de utilização da peça. Ou seja, um biquíni, diferentes formas de usar. E tudo bem simples de fazer". Tati ensina quatro formas criativas de amarrar o biquíni. Veja o vídeo!

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