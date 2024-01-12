Verão: aprenda 4 formas criativas de amarrar o biquíni cortininha

O biquíni tá democrático. Com diversas estampas, cores e modelos, também dá para amarrá-lo de vários jeitos. Já imaginou variar a sua peça para turbinar o seu visual? É possível. E o biquíni cortininha, escolhido pelas famosas para o verão 2024, é o modelo da vez. Bruna Marquezine, Brunna Gonçalves e Ludmilla são algumas das celebridades que apostam no modelo queridinho das brasileiras.
A consultora de moda e estilo Tati Arruda explica que o biquíni cortininha é muito versátil. "Ele permite diversos tipos de amarrações que ajudam a multiplicar as possibilidades de utilização da peça. Ou seja, um biquíni, diferentes formas de usar. E tudo bem simples de fazer". Tati ensina quatro formas criativas de amarrar o biquíni. Veja o vídeo!