Verão: aprenda 4 formas criativas de amarrar o biquíni cortininha

O biquíni tá democrático. Com diversas estampas, cores e modelos, também dá para amarrá-lo de vários jeitos. Já imaginou variar a sua peça para turbinar o seu visual? É possível. E o biquíni cortininha, escolhido pelas famosas para o verão 2024, é o modelo da vez. Bruna Marquezine, Brunna Gonçalves e Ludmilla são algumas das celebridades que apostam no modelo queridinho das brasileiras.