Moda: conheça looks inspirados em cores e elementos da natureza

Uma das maiores dificuldades na hora de montar looks ou encontrar o próprio estilo é o medo de errar pra mais ou para menos. E quando a insegurança toma conta, a criatividade pode ficar prejudicada.

Pensando nisso, trago na coluna desta semana algumas inspirações que podem ajudar a transmitir, através principalmente de cores, um pouco da nossa personalidade.

Mas não se trata de inspirações comuns. Escolhi as que estão à nossa disposição todos os dias e só precisamos abrir as janelas para observá-las, olhando um pouco para fora: as cores e os elementos da natureza.

Absolutamente nada tem mais personalidade e identidade do que a natureza, e podemos, sem dúvida, usá-la como inspiração diária, para gritar ao mundo quem nós somos por meio do que vestimos.

A seguir, separei algumas sugestões de looks e espero que você se sinta inspirada por eles. Confira!

A força e o minimalismo das águias

Look inspirado na águia Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal

Olha ela! Empoderada, cheia da atitude e da convicção de quem sabe exatamente quem é. Observe que a águia tem como base o preto e o branco, duas cores que transmitem força, poder e confiabilidade.

Em meio a essas duas, temos o amarelo, que traz leveza e dinamismo a uma postura reta e equilibrada. Quem sabe você não pode de inspirar nela e criar looks assim?

O poder e a naturalidade dos tigres

Produção inspirada no tigre Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal

Quem diria que com tons terrosos e neutros esse animal demonstraria tanta presença? Esses mesmos tons representam a firmeza da terra, o famoso "pé no chão".

Uma mulher segura e alinhada ama essas cores, então, misture-as e brinque com as modelagens. O tigre é naturalmente poderoso e você também pode ser.

A alegria e a espontaneidade dos pássaros

Produção inspirada em pássaros Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal

Só de ver já abrimos um sorriso, não é mesmo? Vem um medo zero de misturar as cores. É exatamente isso que faz a beleza do pássaro surpreender.

Produção inspirada em pássaros Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal

Talvez ele represente você ou o que deseja ser. Uma mulher alegre, comunicativa e cheia de sonhos. Inspire-se para deixar isso fluir e use cores, muitas cores, sem medo!

Produção inspirada em pássaros Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal

A liberdade e a autenticidade dos peixes

Look inspirado em peixes coloridos Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal

Não há outro animal que inspire mais liberdade do que esse, certo? A diferença dele para o pássaro é que a concentração de cores vem com menos elementos e mais força.

Você pode se inspirar no peixe para criar produções com duas ou três cores vibrantes, que sejam harmônicas e transmitam essa identidade aventureira e sem medo que você tem.

A delicadeza das flores

Combinação inspirada em flores Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal

Observe que incrível: a flor geralmente tem não só a forma delicada, mas também a composição de suas cores, muitas vezes usadas em tons análogos, de forma que uma fique bem pertinho da outra.

A flor representa uma mulher doce, carinhosa, que não tem medo de usar cores mas traz sobriedade e harmonia junto à sua personalidade.

Combinação inspirada em flores Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal