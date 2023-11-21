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Karla Furlan

Moda: conheça looks inspirados em cores e elementos da natureza

Colunista indica combinações que podem ajudar a transmitir personalidade tomando como base a estética de animais e flores

Públicado em 

21 nov 2023 às 17:15
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Uma das maiores dificuldades na hora de montar looks ou encontrar o próprio estilo é o medo de errar pra mais ou para menos. E quando a insegurança toma conta, a criatividade pode ficar prejudicada.
Pensando nisso, trago na coluna desta semana algumas inspirações que podem ajudar a transmitir, através principalmente de cores, um pouco da nossa personalidade.
Mas não se trata de inspirações comuns. Escolhi as que estão à nossa disposição todos os dias e só precisamos abrir as janelas para observá-las, olhando um pouco para fora: as cores e os elementos da natureza. 
Absolutamente nada tem mais personalidade e identidade do que a natureza, e podemos, sem dúvida, usá-la como inspiração diária, para gritar ao mundo quem nós somos por meio do que vestimos.
A seguir, separei algumas sugestões de looks e espero que você se sinta inspirada por eles. Confira! 

A força e o minimalismo das águias

Looks inspirados nas cores da natureza, por Karla Furlan
Look inspirado na águia Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal
Olha ela! Empoderada, cheia da atitude e da convicção de quem sabe exatamente quem é. Observe que a águia tem como base o preto e o branco, duas cores que transmitem força, poder e confiabilidade.
Em meio a essas duas, temos o amarelo, que traz leveza e dinamismo a uma postura reta e equilibrada. Quem sabe você não pode de inspirar nela e criar looks assim?

O poder e a naturalidade dos tigres

Looks inspirados nas cores da natureza, por Karla Furlan
Produção inspirada no tigre Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal
Quem diria que com tons terrosos e neutros esse animal demonstraria tanta presença? Esses mesmos tons representam a firmeza da terra, o famoso "pé no chão".
Uma mulher segura e alinhada ama essas cores, então, misture-as e brinque com as modelagens. O tigre é naturalmente poderoso e você também pode ser.

A alegria e a espontaneidade dos pássaros 

Looks inspirados nas cores da natureza, por Karla Furlan
Produção inspirada em pássaros Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal
Só de ver já abrimos um sorriso, não é mesmo? Vem um medo zero de misturar as cores. É exatamente isso que faz a beleza do pássaro surpreender.
Looks inspirados nas cores da natureza, por Karla Furlan
Produção inspirada em pássaros Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal
Talvez ele represente você ou o que deseja ser. Uma mulher alegre, comunicativa e cheia de sonhos. Inspire-se para deixar isso fluir e use cores, muitas cores, sem medo!
Looks inspirados nas cores da natureza, por Karla Furlan
Produção inspirada em pássaros Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal

A liberdade e a autenticidade dos peixes

Looks inspirados nas cores da natureza, por Karla Furlan
Look inspirado em peixes coloridos Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal
Não há outro animal que inspire mais liberdade do que esse, certo? A diferença dele para o pássaro é que a concentração de cores vem com menos elementos e mais força.
Você pode se inspirar no peixe para criar produções com duas ou três cores vibrantes, que sejam harmônicas e transmitam essa identidade aventureira e sem medo que você tem.

A delicadeza das flores

Looks inspirados nas cores da natureza, por Karla Furlan
Combinação inspirada em flores Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal
Observe que incrível: a flor geralmente tem não só a forma delicada, mas também a composição de suas cores, muitas vezes usadas em tons análogos, de forma que uma fique bem pertinho da outra.
A flor representa uma mulher doce, carinhosa, que não tem medo de usar cores mas traz sobriedade e harmonia junto à sua personalidade.
Looks inspirados nas cores da natureza, por Karla Furlan
Combinação inspirada em flores Crédito: Karla Furlan/Arquivo pessoal
Essas são só algumas das muitas inspirações que podemos ter todos os dias apenas ao olhar de nossas janelas. Espero que você tenha gostado! Um beijo e até a próxima. 

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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