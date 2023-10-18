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Verão 2024

Moda praia: o que estará em alta na estação mais quente em 2024

Crochê, recortes e palha estão entre as tendências para os próximos meses. Confira as dicas na coluna desta semana

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 18:16

Publicado em 

18 out 2023 às 18:16
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Moda Praia 2024: peças feitas à mão como crochê e bordados estão em alta
Moda Praia 2024: peças feitas à mão como crochê e bordados estão em alta Crédito: Shutterstock
verão está quase chegando, mas as tendências na moda para a estação já estão à todo vapor. Muitos conceitos de moda praia já podem ser vistos em vitrines, araras e também nas areias e piscinas.  E eu separei 3 pontos super legais para mostrar a vocês.
A partir daqui, é só você ficar à vontade para brincar com as tendências no armário e se jogar de vez nessas propostas e ideias quentíssimas para a nova estação.

1. Biquínis com artes manuais

Os biquínis feitos à mão estão super em alta para o verão 2024. Entre eles, os feitos em crochê, bordados e os com as miçangas dão um toque de personalidade.
Desde 2022, quando Jade Picon usou essa proposta no Big Brother Brasil 22, o crochê tem permanecido por aí. Peças com aplicações em miçangas coloridas e evidentes trazem uma ideia de modernidade e autenticidade aos biquínis.

2. Saídas de praia no estilo cut out

Peças com recortes também já é uma tendência conhecida por nós. Agora, elas estão invadindo as praias e piscinas com cortes geométricos e lugares estratégicos como cintura, ombros, coxas e costas.
São pelas que trazem a ideia do mostra e não mostra. Entre as modelagens estão saias longas, pantalonas e blusões.

3. Acessórios em palha

Bolsas, carteiras e bijouterias em palha completam a produção. Além de lindas e atemporais, as peças em palha são sempre muito elegantes e, ao mesmo tempo, coordenam muito bem com ambientes de praia, piscina e viagens de verão.
Bolsas grandes que podem ser usadas também no dia a dia, assim como a carteira, que é um acessório que vai da praia a um casamento a tarde. Chiquérrimo.
E aí ? Curtiu essas tendências do verão? Eu vou confessar que amei tudo e já estou ansiosa para montar o look "trend total versão areia". 
Um beijo e até a próxima.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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