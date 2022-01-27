Entenda por que Jade Picon tem o ritual de tampar o umbigo

Ritual: Jade Picon tem como prática tampar o umbigo Crédito: Reprodução/ Globoplay

Jade Picon chamou a atenção ao entrar na piscina do "Big Brother Brasil 22" com o umbigo coberto por um esparadrapo. Apesar de o ritual ter virado meme, com direito a brincadeira do apresentador Tadeu Schmidt, a prática usada é real e funciona como proteção, desde que você atente-se para alguns detalhes.

O ritual de tampar o umbigo é uma crença muito antiga e se baseia no fato de que ao tampar o chacra umbilical você repele energias negativas externas que possam tentar entrar no seu campo.

Segundo a especialista do Personare , Gi Crizel, o ato é simbólico e, para que funcione como bloqueador de energias ruins, deve começar, antes de mais nada, na mente.

"Toda forma de magia, proteção e cura parte do princípio mental, da intenção e firmeza do que você deseja. Então não basta colar um esparadrapo no seu umbigo, é necessário intencionar o fechamento daquele chacra enquanto o esparadrapo estiver ali, com o propósito de proteção", explica Gi Crizel.

A especialista também alerta que passar muitos dias com o umbigo tapado pode não ser benéfico, pois abre margem para que outros chacras se desarmonizem e atrapalhe seu bem-estar, transformando uma proteção inicial em uma problemática.

"A linha tênue entre a superstição e a proteção é o conhecimento que você tem daquela prática. Então sim, tapar o umbigo, que é a porta de entrada das energias, protege seu campo, principalmente seu plexo solar (que quando atingido por energias negativas, pode causar desconfortos e desafios para você e suas relações), mas quando utilizado de forma sábia", esclarece a especialista.

SE PROTEJA