Entenda por que Jade Picon tem o ritual de tampar o umbigo

Jade Picon chamou a atenção ao entrar na piscina do "Big Brother Brasil 22" com o umbigo coberto por um esparadrapo. Apesar de o ritual ter virado meme, com direito a brincadeira do apresentador Tadeu Schmidt, a prática usada é real e funciona como proteção, desde que você atente-se para alguns detalhes.
O ritual de tampar o umbigo é uma crença muito antiga e se baseia no fato de que ao tampar o chacra umbilical você repele energias negativas externas que possam tentar entrar no seu campo.
Segundo a especialista do Personare, Gi Crizel, o ato é simbólico e, para que funcione como bloqueador de energias ruins, deve começar, antes de mais nada, na mente.
"Toda forma de magia, proteção e cura parte do princípio mental, da intenção e firmeza do que você deseja. Então não basta colar um esparadrapo no seu umbigo, é necessário intencionar o fechamento daquele chacra enquanto o esparadrapo estiver ali, com o propósito de proteção", explica Gi Crizel.
A especialista também alerta que passar muitos dias com o umbigo tapado pode não ser benéfico, pois abre margem para que outros chacras se desarmonizem e atrapalhe seu bem-estar, transformando uma proteção inicial em uma problemática.
"A linha tênue entre a superstição e a proteção é o conhecimento que você tem daquela prática. Então sim, tapar o umbigo, que é a porta de entrada das energias, protege seu campo, principalmente seu plexo solar (que quando atingido por energias negativas, pode causar desconfortos e desafios para você e suas relações), mas quando utilizado de forma sábia", esclarece a especialista.
SE PROTEJA
- Para momentos específicos, como sair em locais públicos, conexões com pessoas em momentos desafiadores, ida a um lugar novo ou outros, você pode tampar o umbigo como uma medida preventiva pontual
- Use um esparadrapo sobre o umbigo consciente do ato e imantando a proteção enquanto o estiver usando
- Você também pode colocar no umbigo uma pequena pedra de hematita, olho de tigre ou ainda jaspe vermelha, para potencializar o efeito e afastar ataques energéticos, inveja, magia e energias de baixa vibração
- Quando usar a técnica, sempre traga sua consciência para a presença
- Deixe claro ao seu campo energético suas intenções com aquela ritualística
- Observe diariamente sua energia, a maior forma de proteção é a nossa própria frequência energética elevada
- Se sentir que anda desanimada, triste, sem energia, estressada… busque tratamentos para trabalhar seu campo energético, como tratamento com ervas, alinhamento de chacras, meditação, ioga, entre tantas opções, a que mais te chamar
- Busque sempre entender o fundamento tanto dos rituais pessoais quanto das terapias que você busca, o conhecimento empodera e te traz domínio da sua própria energia.