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"BBB 22"

Entenda por que Jade Picon tem o ritual de tampar o umbigo

Prática usada pela influencer afasta energias negativas; veja dicas de como usar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 14:14

Ritual: Jade Picon tem como prática tampar o umbigo
Ritual: Jade Picon tem como prática tampar o umbigo Crédito: Reprodução/ Globoplay
Jade Picon chamou a atenção ao entrar na piscina do "Big Brother Brasil 22" com o umbigo coberto por um esparadrapo. Apesar de o ritual ter virado meme, com direito a brincadeira do apresentador Tadeu Schmidt, a prática usada é real e funciona como proteção, desde que você atente-se para alguns detalhes.
O ritual de tampar o umbigo é uma crença muito antiga e se baseia no fato de que ao tampar o chacra umbilical você repele energias negativas externas que possam tentar entrar no seu campo.
Segundo a especialista do Personare, Gi Crizel, o ato é simbólico e, para que funcione como bloqueador de energias ruins, deve começar, antes de mais nada, na mente.
"Toda forma de magia, proteção e cura parte do princípio mental, da intenção e firmeza do que você deseja. Então não basta colar um esparadrapo no seu umbigo, é necessário intencionar o fechamento daquele chacra enquanto o esparadrapo estiver ali, com o propósito de proteção", explica Gi Crizel.

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A especialista também alerta que passar muitos dias com o umbigo tapado pode não ser benéfico, pois abre margem para que outros chacras se desarmonizem e atrapalhe seu bem-estar, transformando uma proteção inicial em uma problemática.
"A linha tênue entre a superstição e a proteção é o conhecimento que você tem daquela prática. Então sim, tapar o umbigo, que é a porta de entrada das energias, protege seu campo, principalmente seu plexo solar (que quando atingido por energias negativas, pode causar desconfortos e desafios para você e suas relações), mas quando utilizado de forma sábia", esclarece a especialista.

SE PROTEJA

  • Para momentos específicos, como sair em locais públicos, conexões com pessoas em momentos desafiadores, ida a um lugar novo ou outros, você pode tampar o umbigo como uma medida preventiva pontual

  • Use um esparadrapo sobre o umbigo consciente do ato e imantando a proteção enquanto o estiver usando

  • Você também pode colocar no umbigo uma pequena pedra de hematita, olho de tigre ou ainda jaspe vermelha, para potencializar o efeito e afastar ataques energéticos, inveja, magia e energias de baixa vibração

  • Quando usar a técnica, sempre traga sua consciência para a presença

  • Deixe claro ao seu campo energético suas intenções com aquela ritualística

  • Observe diariamente sua energia, a maior forma de proteção é a nossa própria frequência energética elevada

  • Se sentir que anda desanimada, triste, sem energia, estressada… busque tratamentos para trabalhar seu campo energético, como tratamento com ervas, alinhamento de chacras, meditação, ioga, entre tantas opções, a que mais te chamar

  • Busque sempre entender o fundamento tanto dos rituais pessoais quanto das terapias que você busca, o conhecimento empodera e te traz domínio da sua própria energia.

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