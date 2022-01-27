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Opinião

Anitta diz que marasmo no "BBB 22" é reflexo de prêmio desvalorizado

Já teria que estar o dobro', diz cantora sobre valor de R$ 1,5 milhão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 07:53

Anitta
Anitta Crédito: Reprodução @anitta
Anitta, 28, resolveu dar sua opinião sobre a calmaria que tomou conta do "BBB 22" (Globo). Isso porque muitos internautas têm reclamado de marasmo no programa, já que, diferentemente do ano passado, os participantes parecem estar convivendo bem no confinamento até o momento, além de organizarem rodas de oração e cantorias.
"É muito fácil entender o que está acontecendo no 'BBB', comentou a cantora. "Todas as pessoas viram o linchamento que acontece aqui fora quando alguém erra lá dentro. Está todo mundo com medo disso."
Para ela, o valor do prêmio não vale o desgaste na imagem que os participantes podem sofrer se forem percebidos como vilões do programa. "R$ 1,5 milhão não tem mais o valor de compra de antigamente", avaliou. "Esse valor já teria que estar o dobro."
O prêmio não sofre reajuste há 12 anos. O valor que o campeão do "BBB 22" vai receber é o mesmo que o vencedor do "BBB 10" ganhou, porém o valor de compra caiu pela metade por causa da inflação acumulada no período.
"Ninguém está contando com o dinheiro do prêmio", afirmou Anitta. "Está contando com as oportunidades aqui fora, logo, não quer ser odiado."
"E outra: acho que a produção nada mais fez do que escutar o público reclamando do quão pesada foi a edição passada e resolveu colocar pessoas mais leves no casting", explicou. "Pelas que eu conheço bem no casting são pessoas super leves e ótimas de se conviver."
Por fim, a cantora disse que não está achando ruim acompanhar um grupo mais calmo. "Estou achando ótimo desacostumar o público de pensar que ver gente ruim passando por cima do outro e entrando em atrito é entretenimento", finalizou.

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