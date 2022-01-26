Saída de Fátima Bernardes da Globo abre apostas para sua sucessão

Fátima Bernardes deve deixar a Rede Globo até o final de 2022 Crédito: Reprodução/Instagram

É certo que Fátima Bernardes, 59, deixará a Globo antes que 2022 termine. E como a emissora pretende manter o "Encontro" nas manhãs de segunda a sexta, está aberta a bolsa de apostas em torno de sua sucessora ou sucessor, o que é menos provável.

Patrícia Poeta, que ao lado de Manoel Soares se tornou substituta oficial de Fátima, é nome forte nessa escala. Outra possibilidade para a vaga seria Fernanda Gentil, atualmente sem função definida na emissora, após dois projetos encerrados, o "Se Joga" e o "Zig Zag Arena".

Houve ainda quem colocasse na roda de possibilidades as opções por Sandra Annenberg, atualmente dividindo a bola com Glória Maria no "Globo Repórter", e Maria Beltrão, muito bem quista no "Studio I", da GloboNews. Mas ambos os nomes são de menor probabilidade, mais por questões operacionais do que pelo mérito de cada uma para o posto.

Sandra tem uma vida toda organizada em São Paulo, e o programa pede presença física no Rio de segunda a sexta. E Beltrão tem uma força relevante nas tardes da Globonews.

A escolha passará pelo crivo do mercado publicitário, lembrando que esse é um horário aberto a grandes oportunidades de anúncio, como mostra o fôlego de Fátima Bernardes e de Ana Maria Braga como garotas-propaganda.

Além disso, embora a Globo seja líder na faixa matutina, a distância para o segundo lugar, no caso, a Record, é menor do que em outros horários, o que pede cautela na condução do barco.