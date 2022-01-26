Gabriela Duarte termina casamento após 19 anos

De acordo com Gabriela Duarte, ambos continuarão amigos e a decisão foi conjunta. Crédito: TV Globo

A atriz Gabriela Duarte, 47, anunciou pelas redes sociais o fim de seu casamento com o fotógrafo Jairo Goldflus após 19 anos de matrimônio. De acordo com ela, ambos continuarão amigos e a decisão foi conjunta.

"Eu e Jairo vivemos 19 anos juntos. Foram 19 anos de muita troca, amor, tretas, dois filhos, viagens, planos, mudanças de planos e muita, muita parceria. Essa parceria é tanta que entendemos juntos que encerrar o nosso casamento seria a melhor decisão para o momento", escreveu na postagem.

A atriz afirma, porém, que nada vai abalar a família. Com ele, Gabriela tem dois filhos. "A família que construímos seguirá firme até o fim de nossas vidas. Jairo será sempre meu amor, meu amigo e pai dos nossos filhos."

Gabriela Duarte disse que decidiu contar ela mesma sobre a decisão para que não haja nenhum ruído sobre esse assunto ou especulações. "Estamos bem, felizes e certos de que foi uma decisão acertada. O casamento se encerra e a família segue unida", contou.

Em junho de 2021, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Gabriela Duarte afirmou que o período em que sua mãe, Regina Duarte, atuou como secretária da Cultura no governo de Jair Bolsonaro já ficou para trás. "É como se tivesse fechado um ciclo nas nossas vidas", disse ela. "Agora é bola para frente. Tocar a vida daqui para frente e não ficar vivendo uma coisa que já passou."

Regina rompeu contrato de mais de 50 anos com a TV Globo para fazer parte da gestão de Bolsonaro e ficou à frente da pasta por menos de três meses, entre março e maio de 2020. Gabriela contou que a família não influenciou nas decisões da mãe --e que soube pela imprensa tanto quando ela aceitou o cargo como quando deixou o governo.