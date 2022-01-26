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Crime

"BBB 22": Família de Douglas relata mensagens de ódio e racismo e vai à Justiça

De acordo com esposa do ator, um blog proferiu ofensas ao artista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 15:09

O primeiro líder do
O primeiro líder do "BB22", Douglas Silva Crédito: Fabio Rocha 2022/Globo
A esposa do ator Douglas Silva, Carol Silva foi às redes sociais para afirmar que ela e sua família estão recebendo mensagens de ódio e de preconceito contra o marido, atualmente confinado no "Big Brother Brasil 22" (Globo).
Segundo ela, tudo começou depois de um blog publicar textos preconceituosos contra Douglas além de outros participantes como Linn da Quebrada. Em nota, ela promete ir à Justiça para identificar quem fez a publicação.
"Familiares, amigos e fãs estão consternados com todas as mensagens de ódio que estão sendo proferidas ao Douglas e sua família através de um blog anônimo. Todas as medidas judiciais estão sendo tomadas para que os responsáveis sejam investigados e punidos", diz.
Douglas conquistou a primeira Liderança do "BBB" e como de praxe, o ator precisou dividir a casa entre VIP e xepa. No entanto, ele surpreendeu ao escolher apenas homens para o acompanharem no quarto do Líder.
Mas a escolha não foi estratégia. DG, apelido que ganhou dos colegas do programa, disse que seguiu um pedido feito por sua filha mais velha, Maria Flor, 10. Em conversa com os colegas de confinamentos na madrugada deste sábado (22), Douglas Silva contou: "Sabe o que veio na minha cabeça? A Maria Flor: 'Pai se você ganhar o líder eu não quero nenhuma mulher dormindo lá no quarto'".

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E na noite desta quarta-feira (26), ele deverá ganhar uma festa com direito a tema especial escolhido por ele.

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