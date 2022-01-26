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"BBB 22": primeiro "Cinema do Líder" irá ao ar para o público nesta quarta (26)

Inédito na TV aberta, "Escape Room: O Jogo" foi exibido para os brothers e inaugura atração da Rede Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 10:18

Cena do filme
Cena do filme "Escape Room" Crédito: Sony Pictures
Prepare a pipoca, pois hoje tem diversão no "BBB 22".  Nesta quarta-feira (26), logo após a transmissão do reality show, rola o primeiro "Cinema do Líder" na Rede Globo.
Isso mesmo, o público vai assistir ao mesmo filme que rolou na casa mais vigiada do Brasil, que contou com sessão vip para o líder Douglas. Nesta edição da gincana, o espectador acompanha as sessões como se estivesse "dentro" do programa.
E o primeiro título "compartilhado" é bem no estilo da competição, mas com uma boa dose de suspense. "Escape Room: O Jogo", inédito na TV aberta e exibido para os participantes do "BBB 22" na segunda (24). 
Na trama - "HZ já conferiu e indica - seis estranhos passam por momentos complicados em suas respectivas vidas e acabam sendo misteriosamente convidados para um experimento inusitado.
Trancados em uma imersiva sala enigmática cheia de armadilhas, eles ganharão uma grande quantia em dinheiro caso consigam sair. Mas quando percebem que os perigos são mais letais do que imaginavam, precisam agir rápido para desvendar as pistas que lhes são dadas e conseguir sobreviver. Com direção de Adam Robitel, o longa-metragem tem no elenco principal Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll e Tyler Labine.
Repleto de momentos de horror psicológico (impossível não ficar tenso!), o filme foi lançado em 2019 e conquistou enorme sucesso de bilheteria em vários países, com uma arrecadação quase 20 vezes maior que seu orçamento.

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