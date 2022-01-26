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Reality Show

"BBB 22": Abravanel opina sobre Luciano: 'Agiu de uma maneira que não era real'

Participante do Pipoca foi o primeiro eliminado da edição com 49,31%
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 09:12

Após a eliminação de Luciano, Tiago Abravanel diz que não se conectou com ele
Após a eliminação de Luciano, Tiago Abravanel diz que não se conectou com ele Crédito: Globoplay/Reprodução
Nesta madrugada de quarta (26) Tiago Abravanel falou sobre as impressões que teve de Luciano, primeiro a deixar o BBB 22 (Globo). A confissão aconteceu em conversa com Natália, com quem o eliminado enfrentou o paredão triplo ao lado de Naiara Azevedo.
No bate-papo a sós, o artista disse não ter sentido conexão com Luciano e uma das principais causas disso foram os comportamentos do participante. "Ele agiu de uma maneira que não era real", opinou.
Em sua explicação, Abravanel deu a entender que Luciano tentava agradar todos para se sentir incluído e aceito. "Ele falava de um lugar que dizia mais respeito sobre com quem ele estava falando do que sobre ele de fato."
Outro ponto que Tiago Abravanel tocou foi o discurso de Luciano sobre a busca pela fala, algo que ele repetira diversas vezes durante no programa. "Não bati de frente, mas falei: 'Olha Lu, você pode querer o que você quiser, não tenho direito de dizer o que você deve ou não, mas quando você fala de fama, você fala do ponto que você quer chegar e eu sou uma pessoa que acredita e valoriza o caminho e o processo".
O cantor e ator até exemplificou com sua vida. "Vamos supor que meu sonho é ser rico... Eu sou neto do Silvio Santos, então posso esperar pra receber a minha herança, entende? Não estou dizendo que ele está certo ou errado por pensar assim, mas é diferente pra mim e nesse sentido eu não me conectei com ele desde o começo do jogo".

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