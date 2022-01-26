"BBB 22": Rodrigo e Natália dizem que Eslovênia quer ser Juliette: 'Forçada'

Diversas rodas de fofocas se formaram na casa do BBB 22 (Globo) durante a madrugada desta quarta-feira (26). Uma delas acabou chamando a atenção de alguns telespectadores que chegaram a usar as redes sociais para comentar.
A conversa entre Rodrigo, 36, e Natália, 22, sobre Eslovênia, 25, dividiu opiniões e gerou revoltas devido à comparação entre a sister e a Juliette, 32, campeã da edição passada. O bate-papo aconteceu durante um momento em que os participantes estavam a sós no sofá da sala.
"Juliette era natural, ela não... é forçada" disse Natália em tom baixo e discreto. Rodrigo concordou com a sister, com quem pretende se aliar a partir de agora. O gerente comercial também afirmou que não aguenta mais ouvir a voz de Eslovênia e a qualquer momento vai "bater de frente" com ela.
Depois da sua troca com Natália, que voltou do paredão com Naiara Azevedo e Luciano Estevan, o primeiro eliminado da nova edição, Rodrigo voltou a criticar Eslovênia, mas desta vez com Maria e Laís.
No quarto prestes a dormir, o brother alfinetou Eslovênia após alguns segundos depois dela deixar o ambiente. "Tem gente que tá louca pra copiar a Juliette. E não sou só eu que acho não", afirmou.
"Jogou no ar e foi dormir", rebateu a médica goiana. Já a cantora e atriz perguntou: "É quem eu estou pensando?" e Rodrigo respondeu sucinto "é".
O assunto acabou ficando por isso mesmo e tanto Laís como Maria não deram continuidade. Passados alguns minutos, Maria saiu do quarto e se junto à rodinha de Eslovênia, Eliezer e Vinicius. No entanto, ela não contou o comentário de Rodrigo.
Eslovênia chegou a tocar no nome do brother e no de Natália. Segundo ela, os dois estão cada vez mais distantes, assim como Jessilane. "Não tenho nenhum tipo de atrito direto e não tenho vontade de me aproximar, se eu tiver eu vou (...) Com ele [Rodrigo] está se encaminhando pra isso. Não falo mais com ele direito e quando ele está falando eu evito falar muito", comentou.
REPERCUSSÃO
Na internet, os tuíteiros de plantão ficaram irritados com a comparação entre Eslovênia e Juliette, feita por Rodrigo e Natália. A maioria afirmou que o único motivo dos brothers terem feito essa relação foi por conta do sotaque nordestino.
"Mulheres nordestinas não merecem ser comparadas sempre. Cada pessoa é única e tem sua história... o jeito, o sotaque, o 'oxente', todo nordestino que for pro BBB vai ter", escreveu um internauta.
"A personalidade delas é totalmente diferente, vocês só estão falando isso por causa do sotaque nordestino. ISSO É PATÉTICO!", opinou outra pessoa.
"Tirando torcida de lado, eu não acho nem um pouco que Eslô quer imitar Juliette. Nem o rumo que ela ta indo no jogo parece. Colocaram esse título nela só por causa do sotaque!", digitou uma usuária da rede.