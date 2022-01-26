"BBB 22": Rodrigo e Natália dizem que Eslovênia quer ser Juliette: 'Forçada'

Eslovênia é uma das sisters do BBB 22 Crédito: Instagram/@eslomarques

Diversas rodas de fofocas se formaram na casa do BBB 22 (Globo) durante a madrugada desta quarta-feira (26). Uma delas acabou chamando a atenção de alguns telespectadores que chegaram a usar as redes sociais para comentar.

A conversa entre Rodrigo, 36, e Natália, 22, sobre Eslovênia, 25, dividiu opiniões e gerou revoltas devido à comparação entre a sister e a Juliette, 32, campeã da edição passada. O bate-papo aconteceu durante um momento em que os participantes estavam a sós no sofá da sala.

"Juliette era natural, ela não... é forçada" disse Natália em tom baixo e discreto. Rodrigo concordou com a sister, com quem pretende se aliar a partir de agora. O gerente comercial também afirmou que não aguenta mais ouvir a voz de Eslovênia e a qualquer momento vai "bater de frente" com ela.

Depois da sua troca com Natália, que voltou do paredão com Naiara Azevedo e Luciano Estevan, o primeiro eliminado da nova edição, Rodrigo voltou a criticar Eslovênia, mas desta vez com Maria e Laís.

No quarto prestes a dormir, o brother alfinetou Eslovênia após alguns segundos depois dela deixar o ambiente. "Tem gente que tá louca pra copiar a Juliette. E não sou só eu que acho não", afirmou.

"Jogou no ar e foi dormir", rebateu a médica goiana. Já a cantora e atriz perguntou: "É quem eu estou pensando?" e Rodrigo respondeu sucinto "é".

O assunto acabou ficando por isso mesmo e tanto Laís como Maria não deram continuidade. Passados alguns minutos, Maria saiu do quarto e se junto à rodinha de Eslovênia, Eliezer e Vinicius. No entanto, ela não contou o comentário de Rodrigo.

Eslovênia chegou a tocar no nome do brother e no de Natália. Segundo ela, os dois estão cada vez mais distantes, assim como Jessilane. "Não tenho nenhum tipo de atrito direto e não tenho vontade de me aproximar, se eu tiver eu vou (...) Com ele [Rodrigo] está se encaminhando pra isso. Não falo mais com ele direito e quando ele está falando eu evito falar muito", comentou.

REPERCUSSÃO

Na internet, os tuíteiros de plantão ficaram irritados com a comparação entre Eslovênia e Juliette, feita por Rodrigo e Natália. A maioria afirmou que o único motivo dos brothers terem feito essa relação foi por conta do sotaque nordestino.

"Mulheres nordestinas não merecem ser comparadas sempre. Cada pessoa é única e tem sua história... o jeito, o sotaque, o 'oxente', todo nordestino que for pro BBB vai ter", escreveu um internauta.

"A personalidade delas é totalmente diferente, vocês só estão falando isso por causa do sotaque nordestino. ISSO É PATÉTICO!", opinou outra pessoa.

"Tirando torcida de lado, eu não acho nem um pouco que Eslô quer imitar Juliette. Nem o rumo que ela ta indo no jogo parece. Colocaram esse título nela só por causa do sotaque!", digitou uma usuária da rede.

"Tem gente que tá louca pra copiar a Juliette. E não sou só eu que acho não." (Rodrigo quando Eslo saiu do quarto) #BBB22 pic.twitter.com/DtObtifMUL — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 26, 2022

Mulheres nordestinas não merecem ser comparadas sempre. Cada pessoa é única e tem sua história… o jeito, o sotaque, o “oxente”, todo nordestino que for pro bbb vai ter. #bbb22 — Savinhô - ADMigo🇸🇮 (@savinhotv) January 26, 2022

Natália deixando entender que Eslô imita Juliette, tudo isso por causa do sotaque, nordestino sempre tomando no cu e sendo comparados e quando não são, falam que estão imitando. pic.twitter.com/F0fyI40JZM — davi (@garotodoflop) January 26, 2022

Tirando torcida de lado, eu não acho nem um pouco que Eslo quer imitar Juliette. Nem o rumo que ela ta indo no jogo parece. Colocaram esse título nela só por causa do sotaque! — Fernandinha (@FernandinhaDoRT) January 26, 2022