The Voice +: Thais Fersoza diz que batalhou para se tornar apresentadora

Thais Fersoza e Michel Teló Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

Com estreia marcada para domingo (30), o show de talentos The Voice + (Globo) volta com três novos integrantes. Thais Fersoza, 37, vai apresentador os bastidores do programa, função que na edição anterior ficou com Thalita Rebouças.

A atriz, que volta à Globo depois de 19 anos para viver essa experiência, está animada com a função. "Ser apresentadora do The Voice + é uma honra", afirma a mulher de Michel Teló, 41. "Eu batalhei para chegar nesse lugar de apresentadora e agora minha expectativa é altíssima."

"O 'The Voice + é um programa sensacional e que emociona", avalia. "Eu acho a coisa mais linda ver as pessoas realizando sonhos e poder fazer parte disso, estar pertinho dessas pessoas e poder viver essa emoção com cada uma delas me deixa muito feliz."

André Marques, 42, que vai comandar o palco do programa, diz que a versão para maiores de 60 anos da atração é muito especial. "Eu sou da família 'Voice' já tem um tempo, mas o Voice + tem um diferencial", garante.

"Além da boa música e das lindas vozes, características que acompanham todas as versões, nos deparamos com histórias de vida, começos e recomeços de pessoas que tem uma história com a música e vivem dela", diz. "São histórias de vida que se misturam através da música. Tem uma emoção diferenciada."

As outras novidades desta edição são dois jurados estreantes: Fafá de Belém, 65, e Toni Garrido, 54. "Há um hábito de achar que as pessoas, a partir de uma certa idade, ganham uma capa de invisibilidade, mas isso é coisa de Harry Potter", brinca a primeira.

"Nós temos a vida vivida, nós temos muita vida pela frente, nós temos experiência de vida, superamos muitas coisas e temos que superar o preconceito que a sociedade tem para pessoas de mais idade", diz. "Continuamos vivos, ativos, cheios de ideias e temos o que é base fundamental, que falta a muitos: a experiência! (risos) Então, sonhem, vivam, se joguem!"