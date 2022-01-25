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Dani Calabresa diz que assumir o CAT BBB é o 'melhor trabalho do mundo'

O quadro de humor, que simula uma central de atendimento aos telespectadores do BBB (Globo), passou a ser comandado por Dani Calabresa, 40.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 19:59

Dani Calabresa
A humorista ocupou a vaga que era de Rafael Portugal Crédito: Instagram/calabresadani
Quem ligar para o CAT BBB neste ano, vai ouvir uma voz diferente do outro lado da linha. O quadro de humor, que simula uma central de atendimento aos telespectadores do BBB (Globo), passou a ser comandado por Dani Calabresa, 40.
A humorista ocupou a vaga que era de Rafael Portugal, 36, que fez sucesso nas últimas duas edições do reality show, mas não chegou a um acordo com a emissora para retornar neste ano. A estreia de Calabresa será no programa desta terça-feira (25), logo antes da primeira eliminação do BBB 22.
"Estou muito feliz com a oportunidade de assumir o quadro, que é muito divertido e representa o público", diz a comediante. "A gente fala na TV tudo que está na cabeça de quem está assistindo."
Ela está numa posição muito confortável por já ser fã de longa data do programa. "Quando perguntam como eu me preparo para o meu trabalho, a minha resposta é 'assistindo ao BBB'. Melhor trabalho do mundo, não é? (risos)", comenta.
Sobre o primeiro episódio com ela como titular, Dani faz suspense. "O que público pode esperar? Uma roda de meditação no gramado da casa", brinca. "É um momento de descontração e brincadeiras com os participantes, logo antes do primeiro paredão do BBB 22. Foi muito divertido gravar."
A comediante elogiou as pessoas que trabalham no quadro com ela e também avaliou o apresentador Tadeu Schmidt, que também estreou neste ano no programa. "Quero mandar um beijo para o Tadeu, que está arrasando muito", disse. "Que escolha certeira! Estou vibrando assistindo ao desempenho dele."

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