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"BBB 22"

Anitta pede que Jade fique logo com Paulo André no "BBB 22": 'Vou roubar para mim'

Cantora se mostra interessada no atleta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 14:14

Anitta se apresenta em evento beneficente em Miami
Anitta pede que Jade fique logo com Paulo André no "BBB 22" Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta
Aos pouco, parece que um flerte cada vez maior entre Jade e Paulo André vai acontecendo na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo). Em conversa com Viny, que pedia para ela investir no atleta, a resposta da influenciadora foi: "Pode deixar".
Até mesmo Anitta entrou na história. Depois de se apaixonar por Rodrigo, agora ela diz não querer mais o brother e afirma que Paulo André faz mais o seu estilo.
Como resposta de uma publicação que repercutia o papo entre Jade e Viny, ela escreveu que caso a moça não tome uma atitude ela sairá na frente. "Jade, te dou só mais uma semana. Se não pegar esse bofe eu vou invadir essa casa e roubar pra mim. Fica esperta minha amiga", postou a cantora.
Mas apesar da proximidade dos dois, a influenciadora parece resistente com a possibilidade de se relacionar com o atleta olímpico.
Na madrugada de domingo (23), enquanto acontecia a primeira festa do BBB 22, Pedro Scooby conversou com Jade e disse para ela dar uma chance para Paulo André. "Olha que bonitão", falou o surfista.
Bárbara também estava na ocasião e incentivou a colega de confinamento. "Vocês querem arrumar problema pra minha vida", rebateu Jade para Scooby. O ex de Luana Piovani, 45, respondeu: "Não! É solução! É o que há de melhor!".
Jade Picon ficou na defensiva e também disse que não ficaria com o atleta porque está em um reality show. Scooby se intitulou como "cupido" e continuou falando sobre Jade e Paulo para outros participantes.
Desde que chegou na última quinta-feira (20), após receber diagnóstico positivo para a Covid e ficar de fora da estreia do programa, Jade vem interagindo com Paulo André. Os dois já se aproximaram em alguns momentos.
Jade Picon namorou com o ator João Guilherme, 19, por três anos. Após o rompimento em setembro do ano passado, ela foi alvo de uma grande polêmica. O influenciador e ex-namorado de Anitta, 28, Gui Araújo mentiu ao falar em A Fazenda 13 que teria ficado com Jade enquanto ela namorava João.

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