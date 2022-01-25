Livre da Covid-19, Faustão volta a gravar programa na Band

Após sete dias de isolamento, o apresentador Fausto Silva está finalmente livre da Covid-19. Os exames feitos nesta terça-feira (25) finalmente deram negativo e ele retoma as gravações.

Só havia edições gravadas até esta terça. Fausto já gravará a edição de amanhã. A Band aguardaria sua recuperação até a quarta (26). Caso ele ainda não estivesse em condições de trabalhar, a edição ganharia apresentação de Anne Lottermann, que já havia obtido testes negativos para a doença (ela também foi infectada na semana passada).