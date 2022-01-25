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Recuperado

Livre da Covid-19, Faustão volta a gravar programa na Band

Apresentador passou quase uma semana longe dos estúdios
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 13:09

O apresentador Faustão está com Covid-19
O apresentador Faustão está com Covid-19 Crédito: Twitter/@faustaonaband
Após sete dias de isolamento, o apresentador Fausto Silva está finalmente livre da Covid-19. Os exames feitos nesta terça-feira (25) finalmente deram negativo e ele retoma as gravações.
Só havia edições gravadas até esta terça. Fausto já gravará a edição de amanhã. A Band aguardaria sua recuperação até a quarta (26). Caso ele ainda não estivesse em condições de trabalhar, a edição ganharia apresentação de Anne Lottermann, que já havia obtido testes negativos para a doença (ela também foi infectada na semana passada).

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João Guilherme Silva, filho de Faustão e também coapresentador, testou negativo para o vírus, mas ainda é inexperiente para conduzir o programa sozinho.

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