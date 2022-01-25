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Babado!

Marcos Mion responde padre Júlio após ele criticar tênis caro do apresentador

"Causa tristeza tanta desigualdade", escreveu o religioso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 12:53

Adepto das causas humanitárias sobretudo favoráveis a quem mora na rua, o padre Júlio Lancellotti criticou uma peça de roupa do apresentador Marcos Mion. Depois de compartilhar uma notícia de que o tênis usado por Mion no Caldeirão custaria R$ 80 mil, chamou isso de "desigualdade".
"Causa tristeza tanta desigualdade", escreveu ele ao marcar na postagem o próprio apresentador da Globo. Porém, minutos depois Mion desmentiu a informação de que seu calçado custaria tão caro e deu uma resposta ao sacerdote.
"Querido Padre Júlio, preciso deixar claro que essa notícia quer causar exatamente esse efeito: choque. Eu não paguei e nunca pagaria esse valor em um tênis. Existe um mercado de hipervalorização de tênis como de qualquer outro produto, mas eu não faço parte dele", começou Mion.
"Esses tênis que eu tenho, que atingem esses valores neste mercado paralelo, ou eu ganhei da marca ou comprei na loja, no lançamento, pagando o valor de mercado. Eu tenho 100% de consciência do meu lugar de privilégio e por isso mesmo levo como obrigação ajudar ao próximo, como já fiz, por exemplo, doando e também divulgando as suas causas", emendou ele que também disse estar à disposição do padre.
Depois de tudo ficar esclarecido, padre Júlio fez uma nova postagem exaltando a resposta do apresentador e o agradecendo pelas palavras. "Unidos na luta pelos fracos e descartados. A convivência diária com os mais pobres nos fere demais. Todos os dias vejo os pés marcados de tantos que até trabalham e não conseguem sequer um chinelo. Deus nos guarde e Maria também", escreveu.
O apresentador Marcos Mion
O apresentador Marcos Mion Crédito: Globo
Em agosto de 2021, antes de pisar pela primeira vez na Globo, Mion mostrou em seus Stories a mala que separou para sua primeira ida a Globo, já como funcionário. "Não é qualquer mala, estou fazendo a mala com a roupa que vou entrar no Projac, gravar a Tatá e participar da 'Fatimona', na sexta", disse o apresentador.

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"Eu vou tirar selfie com ela, vai ser um papelão", continuou Mion, fazendo referência ao programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo). O artista então começou a mostrar o tênis que usaria para pisar pela primeira vez nos estúdios da emissora.
"Sneakerheads, eu sei que vocês sempre pensaram em quando eu iria usar o meu 'Red October', e eu achei a ocasião: a primeira vez que eu entrar nos Estúdios Globo, Projac. Vou colocar esse tênis no pé para entrar com moral", disse ele.

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