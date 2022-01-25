Said em "O Clone", Dalton Vigh relembra ida ao Marrocos e sucesso na Rede Globo

Said, interpretado por Dalton Vigh em "O Clone" Crédito: Reprodução | TV Globo

"O Clone" voltou à telinha da Rede Globo no "Vale a Pena Ver de Novo" matando a saudade dos (inúmeros) fãs, seja dos personagens ou mesmo das histórias românticas escritas por Glória Perez (e batendo recordes de audiência, só para deixar registrado).

Uma das tramas mais lembradas pelo público era a de Said, interpretado por Dalton Vigh, e sua conturbada relação com Jade (Giovanna Antonelli).

Com longa experiência na televisão, Dalton relembrou, em entrevista a "HZ", o período de gravação da novela, no início dos anos 2000.

Ele conta que, apesar das atuações antes de "O Clone", a novela da Rede Globo foi a responsável por abrir portas em sua vida profissional. Foi uma oportunidade para que mais gente conhecesse o ator carioca, de 57 anos.

Said foi extremamente importante para minha carreira por ser o personagem que me apresentou para o grande público. Tenho muitas lembranças dessa época, muitas agradáveis, outras nem tanto. Lembro muito de momentos de bastidores, da viagem para o Marrocos, mas também do 11 de Setembro (de 2001) e de não poder estar junto à minha mãe quando ela precisou passar por uma cirurgia delicada. Foi um período de muito reconhecimento e sucesso, mas também de muito trabalho e alguns sacrifícios

Quando cita o 11 de setembro, Dalton Vigh faz referência ao atentado terrorista de 2001, nos Estados Unidos . É que a novela foi ao ar pela primeira vez em outubro daquele ano, pouco tempo depois do ataque. Havia um receio de rejeição às histórias dos muçulmanos, por possibilidade de xenofobia, ligando o ataque ao que era tratado na novela, como religião e costumes distintos.

Alerta de spoiler: é bom avisar, mesmo 21 anos depois do lançamento, que Said termina a novela com duas esposas: Ranya (Nívea Stelmann) e Zuleika (Fabiana Alvarez). O personagem de Dalton Vigh passa a morar na mesma casa com duas mulheres. As esposas não tinham boa conivência. Como narrou Ali, interpretado pelo capixaba Stênio Garcia, "Said é feliz, do jeito que gosta".

DALTON VIGH EM OUTRO CANAL E EM OUTRA NOVELA

Atualmente, o carioca está gravando "Poliana Moça", do SBT. Ele interpreta o cientista Pendleton, um dos destaques da trama de Íris Abravanel. As gravações da novela chegaram a ser interrompidas durante a pandemia do novo coronavírus, mas foram retomadas há alguns meses. Dalton conta que tem sido diferente gravar uma novela durante a crise sanitária.

O ator Dalton Vigh Crédito: Michael Willian

"Todos os cuidados estão sendo tomados para garantir que possamos trabalhar sem nenhum tipo de problema. Desde o retorno seguimos uma série de precauções como testagens periódicas, distanciamento e uso de máscaras durante os momentos em que estamos nos bastidores e camarins, e também durante as refeições", comenta.