Lima Duarte manda recado para Regina Duarte: "Não pode acabar assim"

O ator Lima Duarte Crédito: Instagram @limaduarte

Lima Duarte, 91, usou as redes sociais para mandar um recado à colega Regina Duarte, 74. Entre 1985 e 1986, os dois fizeram muito sucesso ao contracenar na novela "Roque Santeiro", na qual deram vida ao par Senhozinho Malta e viúva Porcina.

"Regina Duarte, minha querida viúva Porcina", escreveu. "Trabalhamos por tanto tempo juntos e vivemos momentos tão gloriosos. São dessas lembranças boas que eu quero me recordar de você!"

Ele ainda publicou um vídeo no qual relembrou uma polêmica recente envolvendo a atriz. Ela divulgou uma montagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) de mãos dadas com uma imagem de Jesus Cristo e afirmou que não era falsa, mas real.

"Deus, tira a mão daí, meu pai", diz Lima Duarte no começo do vídeo. "Tira a mão daí. Tanta sujeira na mão."

Depois, ele passa a se dirigir diretamente à colega. "Regina Duarte, minha querida viúva Porcina, 'estou certo ou estou errado?'", brincou, com uma referência a bordão de Senhorzinho Malta.

"Viúva Porcina, já disse muitas coisas a seu respeito", prosseguiu. "Trabalhamos 10 anos juntos. Foste a paixão de Sinhozinho Malta, vivemos momentos tão gloriosos para a televisão, para a interpretação, para as nossas vidas. Não pode acabar assim, Regina! Capricha! Capricha pra não acabar assim!"

A publicação ganhou o apoio de diversos famosos, como Bruno Gagliasso, Hugo Bonemer, Ana Paula Renault e Sergio Marone, entre outros. Entre os anônimos, houve quem curtisse e quem achasse a mensagem "desnecessária".

A atriz deixou a Globo em fevereiro de 2020 para assumir o cargo de Secretaria Especial da Cultura do atual presidente Jair Bolsonaro. Ela estava na emissora desde 1969, quando atuou no folhetim "Véu de Noiva".