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Colega de novela

Lima Duarte manda recado para Regina Duarte: "Não pode acabar assim"

A atriz divulgou uma montagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) de mãos dadas com uma imagem de Jesus Cristo e afirmou que não era falsa, mas real
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 21:48

O ator Lima Duarte
O ator Lima Duarte Crédito: Instagram @limaduarte
Lima Duarte, 91, usou as redes sociais para mandar um recado à colega Regina Duarte, 74. Entre 1985 e 1986, os dois fizeram muito sucesso ao contracenar na novela "Roque Santeiro", na qual deram vida ao par Senhozinho Malta e viúva Porcina.
"Regina Duarte, minha querida viúva Porcina", escreveu. "Trabalhamos por tanto tempo juntos e vivemos momentos tão gloriosos. São dessas lembranças boas que eu quero me recordar de você!"
Ele ainda publicou um vídeo no qual relembrou uma polêmica recente envolvendo a atriz. Ela divulgou uma montagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) de mãos dadas com uma imagem de Jesus Cristo e afirmou que não era falsa, mas real.
"Deus, tira a mão daí, meu pai", diz Lima Duarte no começo do vídeo. "Tira a mão daí. Tanta sujeira na mão."
Depois, ele passa a se dirigir diretamente à colega. "Regina Duarte, minha querida viúva Porcina, 'estou certo ou estou errado?'", brincou, com uma referência a bordão de Senhorzinho Malta.

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"Viúva Porcina, já disse muitas coisas a seu respeito", prosseguiu. "Trabalhamos 10 anos juntos. Foste a paixão de Sinhozinho Malta, vivemos momentos tão gloriosos para a televisão, para a interpretação, para as nossas vidas. Não pode acabar assim, Regina! Capricha! Capricha pra não acabar assim!"
A publicação ganhou o apoio de diversos famosos, como Bruno Gagliasso, Hugo Bonemer, Ana Paula Renault e Sergio Marone, entre outros. Entre os anônimos, houve quem curtisse e quem achasse a mensagem "desnecessária".
A atriz deixou a Globo em fevereiro de 2020 para assumir o cargo de Secretaria Especial da Cultura do atual presidente Jair Bolsonaro. Ela estava na emissora desde 1969, quando atuou no folhetim "Véu de Noiva".
Regina permaneceu no novo cargo, criado especialmente para ela, menos de três meses. Em maio, o presidente anunciou que ela deixaria a Secretária para fazer parte da gestão da Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Ela nunca chegou a assumir cargo nenhum na instituição.

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