Brasileiros estão pouco a pouco abandonando Portugal

Agora, para morar em Portugal, só com algum visto para permanência regular no país. O que já era necessário, agora é regra: planejamento legal, logístico e financeiro.





Existem basicamente cinco fatores que desestimulam a permanência de brasileiros: o primeiro é a situação legal. Não é mais possível permanecer no país sem documentos válidos. Muitos brasileiros foram convidados a saírem. Também tem a própria burocracia dos órgãos regulatórios do país.





Segundo é o alto custo de moradia. A crise de habitação fez os preços dos alugueis nas maiores cidades portuguesas subissem mais de 200% em menos de uma década. Terceiro é a relação custo de vida versus o salário local. Apesar dos preços não serem tão altos, comparado com outros países da União Europeia, e a inflação não ter subido tanto de 2024 para cá, os salários são baixos e a maioria deles giram e em torno de um pouco mais do salário mínimo de 870 euros.





Quarto é a dificuldade com a imigração. Portugal vive uma onde de combate ao imigrante. Lógico que estamos falando do imigrante ilegal. Entretanto, aumentou a sensação de xenofobia, principalmente liderada pelo partido de extrema direta Chega e, por último, a chegada de mais turistas com maior poder aquisitivo do que os brasileiros, o que acaba forçando ainda mais a escassez de moradia.





Por outro lado, as situações positivas já são bem conhecidas: qualidade de vida, idioma e cultura, segurança, educação e saúde de boa qualidade e quase gratuitas e acesso à comunidade europeia.





Hoje somos a maior comunidade estrangeira em Portugal. Somos quase 500 mil legais. Apesar disso, com as novas medidas, muitos brasileiros repensam a sua permanência no país. Fato que afastará boa parte dos que desejam uma nova vida. Como as medidas são recentes, muita coisa ainda pode se ajustar ou até mesmo mudar. Mas o número de vistos para brasileiros vem caindo drasticamente. Um bom exemplo disso é a exigência de vistos de trabalho, somente para trabalhadores “qualificados”.





Outra questão importante que demonstra que muitos estão deixando o país é a oferta visível de moradia. Lógico que os preços ainda estão caros e não refletem esse aumento da oferta, mas existem mais imóveis colocados para arrendamento.





O sonho não acabou, apenas ficou mais distante.