Atriz e youtuber, Camilla Camargo escolhe Pedra Azul como seu lugar preferido no ES

Tenho um projeto muito especial pro teatro, mas que não posso antecipar detalhes pois ainda estamos em pré-produção. Mas, por enquanto, convido a todos a assistirem três projetos que participei e que chegaram nos streamings em 2021. A novela 'Carinha de Anjo', que além de estar sendo reprisada no SBT está disponível na Netflix, inclusive no Top 10 do Brasil desde outubro; o longa-metragem 'Intervenção', que estreou diretamente na Netflix no último dia 27, em que faço uma pequena participação; e o longa-metragem 'Travessia', filme superespecial na minha carreira, em que atuei com Chico Diaz e Caio Castro e interpretei Marina, uma jovem solar que vê seu mundo cair ao se envolver com um traficante e com o mundo das drogas. O filme está disponível na Amazon Prime Video