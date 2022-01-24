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Atriz e youtuber, Camilla Camargo escolhe Pedra Azul como seu lugar preferido no ES

Em entrevista a "HZ", filha de Zezé di Camargo e Zilu Godói detalhou seus planos para 2022 e a rotina nas redes sociais
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 10:07

Camilla Camargo está bombando nas redes sociais
Camilla Camargo está bombando nas redes sociais Crédito: Reprodução/ Instagram @camilla_camargo
Todo capixaba tem o seu lugar preferido no Espírito Santo, às vezes com aquele sentimento bairrista que coloca o Estado no topo. Pois saiba que os famosos, mesmo aqueles que nasceram em outro estado, também escolhem seu lugar favorito. É o caso da atriz e agora youtuber Camilla Camargo. Em entrevista a "HZ", a filha de Zezé di Camargo e Zilu Godói revelou um carinho especial por Pedra Azul, na Região Serrana do ES.
A atriz Camilla Camargo
A atriz Camilla Camargo Crédito: Instagram @camilla_camargo
Camilla é irmã de Wanessa Camargo, vista frequentemente no Espírito Santo. As filhas do cantor passam bastante tempo no Estado e já procuram os melhores cantos para curtir em família. Camilla ressaltou a diversidade de opções como destaque, que vão do mar à montanha.
Há alguns anos passei a ir ao ES porque o meu cunhado (Marcus Buaiz) é daí. Costumo ir mais nas férias, quando consigo viajar. Adoro o fato de ter praia, serra, tudo tão lindo e tão perto. Por enquanto, Pedra Azul se tornou meu lugar favorito, mas o que mais gosto, com certeza, são as pessoas que sempre me tratam com tanto carinho e respeito
Com experiência no teatro e na TV, Camilla agora se aventura em uma nova plataforma: o YouTube. Em seu canal, conta a rotina e divide a intimidade da casa, além de mostrar a família. A atriz de 36 anos afirma que a ideia (de virar youtuber) surgiu após pedidos de fãs. A disponibilidade durante a pandemia também influenciou. Nessa período, conta que tem ficado mais em casa, o que facilita as gravações.
"A experiência tem sido ótima, estou muito feliz com o retorno positivo, até porque o canal é feito com todo carinho e também é uma diversão para mim poder gravá-lo", comenta.
O ponto em comum entre o teatro e o YouTube pode ser o retorno para o artista. Enquanto nas peças os atores podem ser aplaudidos ou até vaiados, na plataforma de vídeo não é diferente. Perguntada sobre como lida com os "haters", Camilla diz valorizar a troca com quem a acompanha e consegue evitar os comentários maldosos.
"Costumo ler os comentários dos fãs, acho muito importante essa troca com o público, ver o que estão achando, as experiências que compartilham, já no Instagram sempre leio também, quando dá respondo alguns comentários. Quanto aos comentários maldosos, não costumo ver, mas procuro não dar muita importância para possíveis 'haters' ou quaisquer coisas que tentem nos tirar do eixo, sem construir nada com seus comentários", afirma.

O QUE ESPERAR DE 2022? CAMILLA CAMARGO RESPONDE:

Tenho um projeto muito especial pro teatro, mas que não posso antecipar detalhes pois ainda estamos em pré-produção. Mas, por enquanto, convido a todos a assistirem três projetos que participei e que chegaram nos streamings em 2021. A novela 'Carinha de Anjo', que além de estar sendo reprisada no SBT está disponível na Netflix, inclusive no Top 10 do Brasil desde outubro; o longa-metragem 'Intervenção', que estreou diretamente na Netflix no último dia 27, em que faço uma pequena participação; e o longa-metragem 'Travessia', filme superespecial na minha carreira, em que atuei com Chico Diaz e Caio Castro e interpretei Marina, uma jovem solar que vê seu mundo cair ao se envolver com um traficante e com o mundo das drogas. O filme está disponível na Amazon Prime Video

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